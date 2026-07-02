Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayımladığı verilere göre, toplam satışlar yüzde 8,19 azalarak 558 bin 179 adet olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,79 kayıpla 440 bin 234 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,69 azalarak 117 bin 945 adede indi.
Araba alacaklar dikkat: Türkiye'de otomobil pazarı tepe taklak oldu! işte en çok satılan modeller
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2026'nın ilk yarısında yüzde 8,19 azalarak 558 bin 179 adede geriledi. Elektrikli otomobillerin pazardaki payı yüzde 18,5 olurken, SUV modeller liderliğini sürdürdü.Kaynak: AA
Yılın ilk 6 ayında pazarın yüzde 84,7 gibi büyük bir kısmını, vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Segment bazında C segmenti 241 bin 100 adetle yüzde 54,8 pay alırken, B segmenti 130 bin 476 adetle yüzde 29,6'lık paya sahip oldu.
Gövde tiplerine göre incelendiğinde ise tüketicilerin ilk tercihi yine SUV modeller oldu:
SUV: 284 bin 493 adet satış (Yüzde 64,6 pay)
Sedan: 90 bin 216 adet satış (Yüzde 20,5 pay)
Hatchback (H/B): 63 bin 991 adet satış (Yüzde 14,5 pay)
Motor tiplerine göre yapılan dağılımda benzinli otomobiller 182 bin 492 adetlik satış ve yüzde 41,5 pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Hibrit araçlar 145 bin 804 adetle yüzde 33,1 pay alırken, elektrikli otomobiller 81 bin 331 adetlik satışla pazarın yüzde 18,5'ine ulaştı. Dizel otomobiller yüzde 6,2 (27 bin 485 adet), otogazlılar ise yüzde 0,7 (3 bin 122 adet) pay aldı.
Elektrikli araç pazarında 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 7,7 artarak pazar payını yüzde 16,6'ya yükseltti. Buna karşın, 160 kW üstündeki performanslı elektrikli araçların satışları yüzde 54,1 azalarak yüzde 1,9 payda kaldı.
Motor hacmine göre bakıldığında, 1400 cc altındaki araçların satışları yüzde 24,9 gerileyerek yüzde 26,9 pay aldı. 1400-1600 cc aralığındaki araçlar yüzde 11,7 azalışla yüzde 20,7 paya gerilerken, 1600-2000 cc aralığı yüzde 4,2 artışla yüzde 0,7 paya ulaştı. 2000 cc üstü araçlar ise yüzde 24,9 düşüşle yüzde 0,2 pay alabildi.
Sürücülerin şanzıman tercihi ise neredeyse tamamen otomatiğe kaydı:
Otomatik Şanzıman: 426 bin 740 adet (Yüzde 96,9 pay)
Manuel Şanzıman: 13 bin 494 adet (Yüzde 3,1 pay)
Hafif ticari araç pazarında gövde tiplerine göre yapılan sıralamada van modeller belirgin bir üstünlük sağladı. Van gövde tipi araçlar 89 bin 848 adetlik satışla pazarın yüzde 76,2'sini oluştururken; kamyonet modelleri 10 bin 618 adetlik satış ve yüzde 9'luk pay ile ikinci sırada yer aldı.