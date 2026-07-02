Araba alacaklar dikkat: Türkiye'de otomobil pazarı tepe taklak oldu! işte en çok satılan modeller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayımladığı verilere göre, toplam satışlar yüzde 8,19 azalarak 558 bin 179 adet olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,79 kayıpla 440 bin 234 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,69 azalarak 117 bin 945 adede indi.