Araba alacaklar dikkat: Piyasa değişti, Türkiye’de sürücüler o modelleri sevdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon 786 bin 370'e ulaştı.
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 78 artarak 436 bin 474'e yükseldi. Çevre dostu elektrikli otomobillerin toplam araçlar içindeki payı ise yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA
Düşük karbon emisyonu, yüksek enerji verimliliği ve sessiz çalışma özellikleriyle öne çıkan elektrikli araçlara olan ilgi, şarj istasyonu ağının genişlemesiyle birlikte son yıllarda ivme kazandı. Bu yükselişte, yerli otomobil Togg'un piyasadaki varlığının güçlenmesi ve tüketicilerin çevre dostu araçları daha fazla tercih etmesi belirleyici rol oynadı.
Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarının yıllar içindeki büyüme grafiği dikkat çekici boyutlara ulaştı. Geçmiş yıllara ait veriler şu şekilde gerçekleşti:
2015: 565 adet
2024: 183 bin 776 adet
2025: 370 bin 591 adet
Mayıs 2025'te 245 bin 205 seviyesinde olan elektrikli otomobil sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 78'lik bir sıçramayla 436 bin 474'e çıktı. Bu sonuçla birlikte, elektrikli modellerin toplam otomobil havuzundaki payı yüzde 2,5 olarak belirlendi.
Geleceğin mobilitesinde önemli bir basamak olan hibrit motorlu araçlarda da yükseliş trendi sürüyor. Türkiye'de ilk kez 2011 yılında sadece 23 adet olarak kayıtlara geçen hibrit otomobil sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye ulaştı.
Söz konusu sayı 2023 yılı sonunda 222 bin 328'e, 2024 yılında ise 391 bin 296'ya yükseldi. Hızlı yükselişini sürdüren hibrit otomobil sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 825 bin 189 adede ulaştı.
Böylece hibrit araçların toplam otomobiller içindeki payı, 2025'teki yüzde 4'lük seviyesinden geçen ay itibarıyla yüzde 4,6'ya yükselmiş oldu.