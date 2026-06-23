Araba alacaklar dikkat: Piyasa değişti, Türkiye’de sürücüler o modelleri sevdi

2024: 183 bin 776 adet

2025: 370 bin 591 adet

Mayıs 2025'te 245 bin 205 seviyesinde olan elektrikli otomobil sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 78'lik bir sıçramayla 436 bin 474'e çıktı. Bu sonuçla birlikte, elektrikli modellerin toplam otomobil havuzundaki payı yüzde 2,5 olarak belirlendi.