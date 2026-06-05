Haziran ayına girilmesiyle, otomobil dünyasının mayıs dönemine ait performans tablosu belirginleşti. Kredi faiz oranlarındaki yükseliş ve genel ekonomik durgunluk sebebiyle sıfır araç piyasasında gözle görülür bir hacim kaybı yaşandı. Satışların hem nisan ayına hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre gerilediği bu süreçte, alıcıların bütçe dostu, az yakan ve fiyat-performans dengesi sunan alternatiflere yöneldiği görüldü.
Araba alacaklar dikkat: İşte mayıs ayında en çok satılan 5 otomobilin güncel fiyat listesi
Otomotiv pazarında merakla beklenen mayıs ayı verilerine göre Türkiye'nin en çok satan arabaları netleşti; kredi faizlerindeki artış ve ekonomik daralmaya rağmen zirveye oturan modeller ile mayıs ayı sıfır otomobil fiyatları alıcıların odağı oldu.
Otomotiv markalarının cazip donanım seçenekleri ve fabrikasyon LPG alternatifleri rekabeti körüklerken, Türkiye'nin favori araçları listesinin zirvesine tek bir üretici damgasını vurdu. Sektörel küçülmeye meydan okuyarak popülerliğini koruyan ilk 5 model ve piyasadaki güncel etiketler, araç sahibi olmayı planlayanların bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Resmi verilere dayanan satış raporuna göre, Türk tüketicisinin satın alma tercihlerinde ilk sıra yine değişmedi ve pazarın zirvesinde Renault Clio yer aldı. Şehir hayatındaki park ve sürüş kolaylığı ile otomatik vitesli benzinli (Evolution Plus TCe EDC 115 HP) motor seçeneği, Clio'yu zorlu piyasa şartlarında bile liderlik koltuğunda tuttu.
Aynı üreticinin sevilen bir diğer modeli Megane ise listenin ikinci sırasına adını yazdırdı. Hem geleneksel benzinli motoru hem de tamamen elektrikli (EV60) teknolojik donanımıyla showroomlarda ilgi odağı olan Megane, tüketicilerin beğenisini topladı.
Üçüncü basamağa ise ekonomik sürüş maliyetleriyle ön plana çıkan Duster yerleşti. Türkiye sınırları içinde banttan indirilen yeni Duster, özellikle fabrikasyon LPG'li (Eco-G) motor seçeneğinin sağladığı yakıt tasarrufu sayesinde çok satanlar arasına girmeyi başardı.
Fransız menşeli markanın ilk üç sırayı domine ettiği pazar listesinde, Japon ve Alman üreticiler de kendilerine yer buldu. Türkiye'de uzun yıllardır sedan segmentinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Toyota Corolla, 1.5 litrelik Vision Plus versiyonuyla listenin dördüncü sırasında konumlandı.
B-SUV kategorisinde dinamik çizgileriyle dikkat çeken Volkswagen Taigo ise 1.0 litrelik tasarruflu TSI motoru ve manuel şanzıman ikilisiyle beşinci sıradan listeye dahil olarak, ilk beşe giren tek Alman otomobili oldu.
Mayıs ayında satış grafiğinin üst sıralarında yer alan araçların, öne çıkan donanım paketlerine göre belirlenen başlangıç fiyatları şu şekildedir:
Renault Clio (Benzinli Evolution Plus TCe EDC 115 HP): 1.830.000 TL
Renault Megane (Benzinli Touch 1.3 TCe 140 HP): 1.791.000 TL
Renault Megane (Elektrikli Techno EV60 220 HP - 2025): 2.273.000 TL
Renault Duster (LPG'li Evolution Eco-G 120 HP): 1.865.000 TL
Renault Duster (Benzinli Evolution Turbo TCe EDC 145 HP): 2.010.000 TL
Toyota Corolla (1.5 Vision Plus Multidrive S): 1.892.000 TL
Volkswagen Taigo (1.0 TSI 95 PS Life Manuel): 2.165.000 TL