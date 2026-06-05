Araba alacaklar dikkat: İşte mayıs ayında en çok satılan 5 otomobilin güncel fiyat listesi

Haziran ayına girilmesiyle, otomobil dünyasının mayıs dönemine ait performans tablosu belirginleşti. Kredi faiz oranlarındaki yükseliş ve genel ekonomik durgunluk sebebiyle sıfır araç piyasasında gözle görülür bir hacim kaybı yaşandı. Satışların hem nisan ayına hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre gerilediği bu süreçte, alıcıların bütçe dostu, az yakan ve fiyat-performans dengesi sunan alternatiflere yöneldiği görüldü.