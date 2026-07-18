Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller

Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller

500 bin TL bütçeyle ikinci el araba satın almak isteyenler için piyasada öne çıkan ekonomik, bakımı kolay ve güçlü modeller Webtekno tarafından derlendi. İşte o otomobiller...

Kaynak: Haber Merkezi
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Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller - Resim: 1

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle seçenekler azalmış gibi görünse de 400 bin ile 600 bin TL fiyat aralığında günlük beklentileri karşılayacak, bakım masrafları ekonomik ve piyasa hareketliliği yüksek araçlar bulmak hâlâ mümkün. 500 bin TL civarı bir bütçeyle araç seçimi yaparken yalnızca marka ve modele değil; otomobilin geçmişine, bakım geçmişine ve genel durumuna da dikkat etmek gerekiyor.

İşte bu bütçe doğrultusunda tercih edilebilecek en iyi ikinci el otomobil seçenekleri:

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Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller - Resim: 2

Renault Clio 4 (2013-2016)

Türkiye ikinci el otomobil pazarının en popüler modellerinden biri olan Renault Clio 4, özellikle 1.5 dCi dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi hedefleyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Temiz durumdaki örnekleri donanım paketine göre ortalama 450 bin ile 600 bin TL arasında alıcı buluyor. Modelin en büyük artıları arasında düşük yakıt sarfiyatı, yaygın servis ağı ve ekonomik bakım maliyetleri bulunuyor. Kompakt boyutları ise şehir içi kullanımda park ve manevra kolaylığı sağlıyor. Satın alma aşamasında özellikle yüksek kilometreli araçların turbo, enjektör ve debriyaj durumlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

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Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller - Resim: 3

Hyundai i20 (PB Kasa, 2012-2015)

Dayanıklı yapısı ve düşük arıza yapma oranıyla bilinen Hyundai i20, yedek parça erişilebilirliği sayesinde de sıkça tercih ediliyor. Modelin 1.2 litrelik benzinli motor seçeneği, bakım giderleri açısından kullanıcısına avantaj sağlıyor. Bu aracı satın alırken ön takım kontrollerinin yapılması ve düzenli servis geçmişinin incelenmesi gerekiyor. Ticari geçmişi olan araçlara karşı ise ekstra dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

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Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller - Resim: 4

Ford Fiesta (MK7, 2009-2014)

Sürüş dinamiği açısından segmentinin en başarılı temsilcilerinden biri olan Ford Fiesta, direksiyon tepkileri ve yol tutuş performansıyla öne çıkıyor. 500 bin TL seviyelerinde bakımlı örneklerine ulaşılabilen bu modelde, satın alma öncesinde ön takım, direksiyon kutusu ve şanzıman kontrollerinin eksiksiz yapılması gerekiyor.

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Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller - Resim: 5

Toyota Corolla (E150 Kasa, 2007-2011)

Uzun ömürlülük ve sağlamlık denildiğinde ilk akla gelen modellerden olan Toyota Corolla, yüksek kullanıcı memnuniyetini korumaya devam ediyor. Atmosferik benzinli motor yapısı sayesinde karmaşık mekanik sistemler barındırmayan model, düzenli bakıldığı takdirde yüz binlerce kilometre sorunsuz hizmet verebiliyor. İkinci el piyasasında hızlı satılma kabiliyeti olan araçta, eğer LPG sistemi mevcutsa montaj kalitesi ve motor kondisyonu detaylıca incelenmelidir. Ayrıca bu seride kronik boya atma probleminin bulunabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

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Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller - Resim: 6

Opel Astra H (2007-2012)

Konfor ve yol tutuş dengesini başarılı şekilde sağlayan Opel Astra H, ikinci el pazarının güçlü seçenekleri arasında yer alıyor. Özellikle 1.6 benzinli motor versiyonu yaygın olarak tercih ediliyor. Sağlam gövde mimarisi ve yüksek sürüş konforu sunan araç, yedek parça bulma konusunda da sorun yaşatmıyor. Ancak bu modellerde elektronik arızaların yaygın görülmesi nedeniyle satın alırken elektronik aksamların eksiksiz çalıştığından emin olmak büyük önem taşıyor.

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Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller - Resim: 7

Fiat Linea (2012-2016)

Geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesiyle özellikle ailelerin beklentilerine hitap eden Fiat Linea, 1.3 Multijet dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Yedek parça maliyetlerinin bütçe dostu olması modelin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Satın alma sürecinde enjektör, turbo ve debriyaj sistemlerinin ayrıntılı kontrol edilmesi, ticari geçmişi olan araçlarda ise kilometre doğrulanmasının yapılması gerekiyor.

(Webtekno)

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