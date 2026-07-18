Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller

Renault Clio 4 (2013-2016)

Türkiye ikinci el otomobil pazarının en popüler modellerinden biri olan Renault Clio 4, özellikle 1.5 dCi dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi hedefleyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Temiz durumdaki örnekleri donanım paketine göre ortalama 450 bin ile 600 bin TL arasında alıcı buluyor. Modelin en büyük artıları arasında düşük yakıt sarfiyatı, yaygın servis ağı ve ekonomik bakım maliyetleri bulunuyor. Kompakt boyutları ise şehir içi kullanımda park ve manevra kolaylığı sağlıyor. Satın alma aşamasında özellikle yüksek kilometreli araçların turbo, enjektör ve debriyaj durumlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.