Araba alacaklar dikkat: İşte 500 bin TL’ye alınabilecek en sağlam otomobiller

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle seçenekler azalmış gibi görünse de 400 bin ile 600 bin TL fiyat aralığında günlük beklentileri karşılayacak, bakım masrafları ekonomik ve piyasa hareketliliği yüksek araçlar bulmak hâlâ mümkün. 500 bin TL civarı bir bütçeyle araç seçimi yaparken yalnızca marka ve modele değil; otomobilin geçmişine, bakım geçmişine ve genel durumuna da dikkat etmek gerekiyor.
İşte bu bütçe doğrultusunda tercih edilebilecek en iyi ikinci el otomobil seçenekleri: