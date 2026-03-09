Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında eğitim gündemindeki kritik başlıklara açıklık getirerek ara tatillerin kaldırılmadığını, mevzuat gereği 180 iş günü eğitim zorunluluğu bulunduğunu ifade etti.

Laiklik ve değerler eğitimi tartışmalarına da değinen Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile milli şuuru merkeze aldıklarını ve iyi insan yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Anayasa tartışmaları kapsamında inanç hürriyetinin özgürlükçü bir perspektifle formüle edilmesi gerektiğini savunan Bakan, CHP'nin geçmişteki tutumlarını eleştirerek başörtüsü ve dini özgürlükler konusunda net bir duruş beklediklerini dile getirdi.

Okullardaki şiddet olaylarına karşı toplumsal bir seferberlik çağrısında bulunan Tekin, hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in adının görev yaptığı okula verildiğini anlattı. Eğitimde teknoloji ve yapay zeka desteğiyle adrese dayalı kayıt sistemini optimize ettiklerini, okul bağışlarına yönelik sıkı denetimlerin sürdüğünü vurgulayan Bakan; özel okul ücretleri, engelli öğretmen atamaları ve yardımcı kaynak kullanımına dair velileri bilgilendirdi. Öğretmenlerin seminer dönemlerinin çevrim içi yapılacağını müjdeleyen Tekin, tüm eğitim camiasını büyük bir aile olarak gördüğünü sözlerine ekledi.