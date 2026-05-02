Milli Eğitim gündeminde önemli değişikliklerin sinyali verildi. Yusuf Tekin, St. Petersburg dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalarda hem güvenlik hem de eğitim sistemine ilişkin dikkat çeken başlıkları değerlendirdi.

OKULLARDA “ÖZEL EĞİTİMLİ GÜVENLİK BİRİMİ” PLANI

Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olayın ardından okul güvenliği yeniden gündeme geldi. Bakan Tekin, mevcut uygulamaların geçici olduğunu vurgulayarak, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda görev yapacak özel eğitimli bir güvenlik birimi kurulmasını istediklerini açıkladı.

“Okul polisi” benzeri bir yapının oluşturulabileceğini belirten Tekin, bu personelin çocuklarla iletişim konusunda özel eğitim almış kişilerden seçileceğini ifade etti.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ TARTIŞMAYA AÇILIYOR

Tekin’in en dikkat çeken açıklamalarından biri de zorunlu eğitim süresiyle ilgili oldu. Dünyadaki erken mezuniyet örneklerine işaret eden Bakan, Türkiye’de de benzer bir sistemin tartışılabileceğini söyledi.

Zorunlu eğitim süresinin uzunluğunu eleştiren Tekin, mevcut sistemin gençleri gereğinden fazla süre eğitim içinde tuttuğunu belirterek, bu konuda uluslararası kriterlerin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

ARA TATİLLER KALDIRILABİLİR

Öğrenci ve öğretmenlerin yakından takip ettiği ara tatiller konusunda da yeni bir düzenleme gündemde. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesinin planlandığını açıkladı.

Buna göre eğitim süresi değişmeyecek; ancak okulların açılış tarihi biraz ertelenip kapanış tarihi öne çekilerek yaz tatili daha uzun hale getirilecek.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE “ENFLASYON” SINIRI

Son dönemde tartışma yaratan özel okul ücretleri hakkında da konuşan Tekin, Türkiye genelinde yıllık ücreti 1 milyon TL’nin üzerinde olan 82 okul bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık olarak temel hedeflerinin ücret artışlarını enflasyon oranıyla sınırlamak olduğunu vurgulayan Tekin, bu konuda denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Yapılan açıklamalar, önümüzdeki dönemde eğitim sisteminde hem yapısal hem de uygulamaya dönük önemli değişikliklerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.