Dünya genelinde çocuklarda uzağı görememe (miyopi) vakalarının görülme oranı, dijitalleşme ile birlikte rekor seviyeye ulaştı.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte, kapalı alanlarda ve tablet karşısında geçirilen kontrolsüz sürenin göz sağlığı üzerindeki tahribatı yeniden gündeme geldi.

Bilimsel veriler, özellikle gelişim çağındaki çocukların yakına odaklanarak geçirdiği her saatin, göz küresinin uzamasına ve geri dönülemez hasarlara yol açtığını kanıtladı.

UZMANLARDAN "DOĞAL IŞIK" UYARISI

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Avustralya Göz Araştırmaları Enstitüsü (CERA) profesörü Dr. Ian Morgan, çocukların tatil süresince günde en az iki saat dışarıda vakit geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Morgan, gün ışığının retinadan dopamin salgılanmasını tetiklediğini ve bu durumun gözün fiziksel yapısının bozulmasını durdurduğunu ifade etti.

Ohio Eyalet Üniversitesi Optometri Koleji araştırmacılarından Dr. Donald Mutti ise, genetik faktörlerden ziyade çevresel koşulların önemine dikkat çekti.

Dr. Mutti, sadece yakın mesafe okuma ve ekran kullanımının değil, açık hava aktivitesi eksikliğinin de çocuklarda göz kusurlarını hızlandırdığını kaydetti.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ KANITLADI

The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının miyopi ile mücadele edeceğini öngördü.

Araştırma sonuçları, tatil dönemlerinde "20-20-20" kuralının (her 20 dakikada bir 20 fit uzağa 20 saniye bakmak) uygulanmasının önemini ortaya koydu.

Uzmanlar, yarıyıl tatilinin bir dinlenme sürecinden ziyade, çocukların gözlerini dijital yorgunluktan kurtaracak bir "rehabilitasyon" dönemine dönüştürülmesi gerektiğini aktardı.

YARIYIL TATİLİ İÇİN ALTIN KURALLAR

Yabancı sağlık otoriteleri, ebeveynlerin tatil boyunca şu adımları izlemesini tavsiye etti:

Dışarıda Vakit Geçirmek: Güneş ışığı, miyopi gelişimini yavaşlatan en doğal mekanizmadır.

Mesafe Kontrolü: Tablet ve telefon ekranları ile göz arasında en az 30-40 cm mesafe bırakılmalıdır.

Karanlıkta Kullanım Yasağı: Uyku öncesi mavi ışığa maruz kalmanın göz yorgunluğunu iki katına çıkardığı hatırlatıldı.