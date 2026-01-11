Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. İşte, ara sıra mı yazılır, arasıra mı? Türk Dil Kurumu’na göre doğru kullanım hangisi?

Bunların başında ise “ara sıra” ifadesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu ifade için Türk Dil Kurumu (TDK) net bir kural belirtiyor.

ARA SIRA NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre ifadenin doğru yazımı “ara sıra” şeklindedir. “Arasira” biçimindeki bitişik kullanım yazım yanlışıdır. “Ara” ve “sıra” sözcükleri anlamlarını koruduğu için ayrı yazılır. Bu ifade, “zaman zaman” anlamında kullanılır ve Türkçede kalıplaşmış olsa da bitişik yazılmaz.