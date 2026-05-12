Ara seçim yok, mini seçim var: Türkiye'nin gözü 7 Haziran'da kurulacak sandıkta

10 BİN 713 KİŞİ OY KULLANACAK

Yeniden belde statüsü kazandıkları için YSK’nın seçim yapılması kararı aldığı beldelerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor. Seçimler için 36 sandık kurulacak. 2 bin 969 seçmen ile Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesi en fazla seçmen sayısına sahip. Tekke’de seçimler için 9 sandık kurulacak. En az seçmen ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde bulunuyor. Kuşçu’da iki sandık kurulacak ve 710 seçmen sandık başına gidecek.