Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 23°
Ara seçim yok, mini seçim var: Türkiye'nin gözü 7 Haziran'da kurulacak sandıkta

Yeniden belde statüsü kazanan yerler için YSK 7 Haziran'da seçim kararı vermişti. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'ye bağlı 6 beldede seçim yapılacak. Cumhur İttifakı 5 beldede AK Parti adayını destekleyecek, CHP ise 3 beldede aday çıkardı.

Aykut Metehan
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede 7 Haziran’da yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi için partiler arasında yarış başladı. Cumhur İttifakı, 6 beldenin tamamında ‘İttifak’ yaparak seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, 5 beldede AK Parti’nin adayı ile bir beldede MHP adayı ile seçime girilecek.

AK Parti, Tokat’a bağlı Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik, Nevşehir’e bağlı Mustafapaşa ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke beldesinde aday çıkarırken, MHP ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde aday çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı 6 beldede tek adayla seçime girmiş olacak.

CHP ise Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke olmak üzere üç beldede aday çıkardı.

Mini seçim olmasına rağmen, adaylar arasında yaşanan rekabet ise genel seçimleri aratmıyor. Adaylar seçmenlerin oyunu alabilmek için adeta genel seçim havasında bir kampanya yürütürken, öğrencilere bedava yemek, yaşlılara evde bakım, gençlere konut, doğalgaz gibi çok sayıda vaatte bulunuyor.

Beldelerinde seçim ofisleri kuran, parti teşkilatları ile birlikte seçmenin oyunu alabilmek için kapı kapı dolaşan adaylara önümüzdeki günlerde parti yönetimlerinden de destek gelecek.

Cumhur ittifakının adaylarına destek vermek için bakanların da seçim yapılacak beldeleri ziyaret etmesi bekleniyor. Seçim yapılacak yerlerden, Tokat’taki beldelerin bağlı olduğu Reşadiye ve Almus ilçesinde 2024 yılındaki seçimleri MHP, Tekke beldesinin bağlı Gümüşhane’nin merkez ilçesinde MHP, Mustafapaşa beldesinin bağlı olduğu Ürgüp’te ise MHP’nin adayını sadece 36 oy farkla geride bırakan CHP kazanmıştı.

10 BİN 713 KİŞİ OY KULLANACAK

Yeniden belde statüsü kazandıkları için YSK’nın seçim yapılması kararı aldığı beldelerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor. Seçimler için 36 sandık kurulacak. 2 bin 969 seçmen ile Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesi en fazla seçmen sayısına sahip. Tekke’de seçimler için 9 sandık kurulacak. En az seçmen ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde bulunuyor. Kuşçu’da iki sandık kurulacak ve 710 seçmen sandık başına gidecek.

Kaynak: Haber Merkezi
