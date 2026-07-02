Apple yeni ürün dönemine hazırlanıyor
Apple'ın 2026'nın ikinci yarısından itibaren iPhone ürün takvimini genişleteceği öne sürüldü. Şirketin en az beş yeni model üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Apple'ın tanıtacağı 5 yeni model belli oldu
Apple'ın önümüzdeki dönemde iPhone ürün ailesini genişletmeye hazırlandığı öne sürüldü. Şirketin en az beş yeni model tanıtacağı ve ilk katlanabilir iPhone için üretim hedefini artırdığı iddia edildi.Kaynak: Diğer
Apple yeni ürün dönemine hazırlanıyor
Beş yeni iPhone modeli geliyor
Nikkei Asia'nın haberine göre Apple, 2026'nın ikinci yarısı ile 2027'nin ilk yarısı arasında en az beş yeni iPhone modelini kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.
Katlanabilir iPhone için geri sayım
Yeni modeller arasında Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun da yer alması bekleniyor. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu modelin teknoloji dünyasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Üretim hedefi yükseltildi
Apple'ın tedarikçilerinden yaklaşık 10 milyon adet katlanabilir iPhone üretimine hazırlanmalarını istediği öne sürüldü. Daha önce hedefin 7-8 milyon adet seviyesinde olduğu belirtiliyordu.
Premium pazardaki rekabet kızışıyor
Apple'ın bu hamlesi, Samsung ve Çinli üreticilerin katlanabilir telefon pazarındaki rekabetine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Daha fazla model, daha fazla seçenek
Şirketin geniş ürün yelpazesiyle farklı kullanıcı gruplarına hitap etmeyi ve cihaz yenileme sürecini hızlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor.
Tedarik zinciri kritik rol oynayacak
Katlanabilir telefonlarda kullanılan ekran, menteşe ve kasa teknolojileri nedeniyle üretim sürecinin Apple için önemli bir sınav olacağı belirtiliyor.
Yatırımcıların gözü Apple'da
Yeni modellerin tanıtım tarihi, fiyatlandırması ve üretim kapasitesi hem kullanıcılar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
Katlanabilir model yeni bir dönemin kapısını açabilir
Uzmanlara göre Apple, katlanabilir iPhone ile yalnızca yeni bir telefon değil, premium segmentte farklı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.
Resmi tanıtım bekleniyor
Apple'ın yeni iPhone ailesine ilişkin resmi duyuruların önümüzdeki dönemde yapılması beklenirken, teknoloji dünyasında gözler şirketten gelecek açıklamalara çevrildi.