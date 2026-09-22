Apple’ın yeni akıllı saat modelleri Watch Ultra 4 ve Watch Series 12 kullanıcıları, cihazlarında yaşanan beklenmedik kapanma ve yeniden başlatma problemleriyle uğraşıyor. Kurulum aşamasındaki ilk gün güncellemesini yükleyenlerin dahi karşılaştığı bu durum, cihazı sıfırlayıp yeniden kurma işlemiyle de çözüme kavuşturulamıyor.

KERNEL PANIC HATASI CİHAZLARI KİLİTLİYOR

Paylaşılan kullanıcı raporlarına göre cihazlar; Siri kullanımı, kadran düzenleme, Harita ve App Store erişimi, arama başlatma ya da antrenman kaydı gibi günlük rutin işlemler sırasında aniden çökerek Apple logosunu gösteriyor. Üstelik bu durum saat boştayken de meydana gelebiliyor. Tanılama kayıtlarını inceleyen kullanıcılar, sistemin Neural Engine zaman aşımı hatası nedeniyle "panic" yani sistem çökmesi yaşadığını ifade ediyor.

SIRTINI SIFIRLAMAYA DAYAYAN YANILDI

Söz konusu aksaklığın hem cihazların fabrikasyon olarak geldiği ilk watchOS 27.0 sürümünde hem de kurulum esnasında indirilen ilk güncellemede devam ettiği görüldü. Sıfırlama adımlarının sonuç vermediği süreçte, bir kullanıcı değişim vasıtasıyla aldığı yeni cihazında da aynı Neural Engine kaynaklı çökmeyi yaşadığını kaydetti. Reddit ve Apple Topluluk Destek platformlarında şikayetler günden güne artış gösterirken, teknoloji devinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.