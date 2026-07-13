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Haziran ayında yayımlanan iOS 26.5.2 sürümü, güvenlik açıklarını kapatmak ve çeşitli yazılım hatalarını düzeltmek amacıyla kullanıma sunuldu. Ancak güncellemeyi yükleyen birçok kullanıcı, cihazlarının şarjının eskisine kıyasla çok daha hızlı tükendiğini ve günlük kullanım süresinin gözle görülür biçimde azaldığını dile getiriyor. Bunun yanı sıra bazı kullanıcılar, telefonlarının elde tutulamayacak kadar ısındığını belirtiyor.

Şikâyetlerin yalnızca eski modellerle sınırlı olmadığı görülüyor. iPhone 16 Pro Max sahipleri de güncelleme sonrasında pil performansında düşüş yaşadıklarını ve cihazın kısa sürede yüksek sıcaklıklara ulaştığını aktarıyor. Uzmanlara göre pilin hızlı tükenmesi ile aşırı ısınma sorunu çoğu zaman arka planda çalışan yoğun sistem işlemleriyle bağlantılı olabiliyor.

Büyük iOS güncellemelerinin ardından işletim sistemi; dosya indeksleme, veri düzenleme ve sistem optimizasyonu gibi kullanıcı tarafından fark edilmeyen işlemleri arka planda gerçekleştirebiliyor. Bu süreç, işlemciyi daha fazla çalıştırdığı için ilk birkaç gün boyunca pil tüketiminin artmasına neden olabiliyor.

Apple'ın iOS 27 sürümünde ise bu duruma yönelik yeni bir bilgilendirme sunacağı belirtiliyor. Şirket, güncelleme sonrasında devam eden indeksleme ve benzeri işlemlerin tamamlanma süresini Ayarlar menüsünde kullanıcıya gösterecek bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyor.

Öte yandan yalnızca işletim sistemi değil, üçüncü taraf uygulamalar da pil ömrünü olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle güncel sürüme uyum sağlamayan bazı sosyal medya uygulamalarının arka planda yüksek enerji tüketimine yol açabildiği belirtiliyor. Bu nedenle kullanılmayan uygulamalar için "Arka Planda Uygulama Yenile" özelliğinin kapatılması pil performansına katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte uzmanlar, kısa süreli pil tüketiminin arka plan işlemleriyle açıklanabileceğini ancak aşırı ısınmanın daha kapsamlı bir yazılım sorununa işaret edebileceğini değerlendiriyor. Hâlen beta testleri süren iOS 26.6 güncellemesinin, kullanıcıların bildirdiği bu sorunlara çözüm getirmesi bekleniyor.