2020 yılında izleyiciyle buluşan ve hem senaryosunu kaleme alıp hem de başrolünde yer alan Hanks’in performansıyla öne çıkan film, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüş, Apple’ın en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmişti. Eleştirmenlerden olumlu notlar alan yapım, izlenme rakamlarıyla da platformun yüzünü güldürünce devam filmi kaçınılmaz oldu.

Sektörün güvenilir kaynaklarından Deadline’ın aktardığı bilgilere göre Greyhound 2 için kameralar bu hafta Avustralya’da dönmeye başladı. Çekimlerin start almasıyla birlikte projeye dair yeni detaylar da gün yüzüne çıktı.

Tom Hanks, ilk filmde olduğu gibi devam halkasında da Kaptan Ernest Krause karakterine hayat verecek. Üstelik senaryo yine Hanks’in imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise bir kez daha Aaron Schneider oturuyor.

Hikâye yine II. Dünya Savaşı atmosferinde geçecek; ancak bu kez rota değişiyor. İlk filmde Normandiya açıklarında geçen mücadele anlatılırken, yeni yapımda Kaptan Krause ve ekibi Pasifik Cephesi’nde zorlu bir göreve atılacak. Böylece savaşın farklı bir yüzü beyaz perdeye taşınacak.

Oyuncu kadrosunda da tanıdık isimler var. Stephen Graham ve Elisabeth Shue ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Kadroya bu kez genç oyuncu Jack Patten da katılıyor.

Henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmış değil. Ancak çekimlerin başlamış olması, izleyicilerin Kaptan Krause’un yeni macerasına çok da uzun süre beklemeden kavuşabileceğine işaret ediyor.