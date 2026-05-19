Alman basınında yer alan haberlere göre, Varta'nın kablosuz kulaklıklar için ürettiği tek hücreli (düğme) pillerdeki en büyük müşterisini kaybetmesi, Nördlingen ve genel merkez Ellwangen'deki tesislerinde görev yapan yaklaşık 350 çalışanın işine son verilmesine sebebiyet verdi.

Ekim ayı sonunda bitmesiyle birlikte Nördlingen tesisindeki düğme pil üretimini tamamen sonlandıracak.

Sektör kaynakları, Varta'nın Nördlingen'de neredeyse sadece Apple'ın "AirPods" kulaklıkları için şarj edilebilir "CoinPower" düğme pilleri ürettiğini, Apple'ın bu pilleri gelecekte Çinli bir tedarikçiden tedarik edeceği belirtildi.

Nördlingen'deki istihdam kaybı düğme pil üretimiyle sınırlı olacak. Aynı bölgede yer alan ve spor otomobiller için lityum iyon silindirik batarya hücreleri üreten "V4Smart" şirketi bu kararda kapsamıyor. Çoğunluk hissesi Alman lüks otomobil üreticisi Porsche AG'ye ait olan V4Smart, kendi üretim hatlarında faaliyetlerini sürdürecek.