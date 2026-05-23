Apple, 20. yıl özel iPhone modeliyle şimdiye kadarki en radikal tasarım değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Sızıntılara göre “iPhone 20” olarak anılan model, dört tarafı kavisli ekran tasarımı ve yeni nesil donanım teknolojileriyle gelecek.

IPHONE 20’NİN TASARIMI

Donanım Haber'in derlediği habere göre, sızdırılan konsept render görüntülerinde cihazın ekranının tüm kenarlara doğru kıvrıldığı görülüyor. Bu özel OLED panelin üretiminde Samsung’ın tek tedarikçi olabileceği öne sürülüyor.

Arka tasarımda ise çift kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu durum, Apple’ın yeni tasarım anlayışını sadece Pro modellerde değil standart modellerde de uygulayabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

YENİ BATARYA VE İŞLEMCİ İDDİASI

Donanım tarafında Apple’ın lityum-iyon bataryaları bırakıp silikon-karbon pil teknolojisine geçebileceği iddia ediliyor. Bu değişimle aynı boyutta daha yüksek kapasite ve daha uzun pil ömrü hedefleniyor.

Performans tarafında ise yeni nesil A21 işlemcinin kullanılacağı, üretim sürecinde farklı döküm seçeneklerinin değerlendirildiği ve hatta Intel fabrikalarının da gündeme geldiği belirtiliyor.

KAMERA VE YAPAY ZEKÂ YENİLİKLERİ

Kamera tarafında yeni HDR sensörle düşük ışık performansı ve dinamik aralığın artırılması bekleniyor.

Yapay zekâ tarafında ise Apple’ın yalnızca işlemci içi NPU’ya değil, mobil cihazlarda ilk kez High-Bandwidth Memory (HBM) teknolojisine geçebileceği iddia ediliyor. Bu teknolojinin özellikle cihaz içi yapay zekâ işlemlerini hızlandırması hedefleniyor.