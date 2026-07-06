Şirketin yeni cihazı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte aynı etkinlikte duyurabileceği belirtilirken, satış ve ön sipariş sürecinin daha ileri bir tarihe sarkabileceği konuşuluyor.
Apple’ın ilk katlanır telefonu aylarca yok satacak
Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeline ilişkin hazırlıkların sonbahar döneminde tanıtım aşamasına gelebileceği ifade ediliyor. Buna rağmen cihazın tanıtım sonrası hemen geniş çaplı satışa sunulmayabileceği, ilk stokların sınırlı kalacağı öne sürülüyor.Kaynak: Diğer
Gecikmenin temel nedeni olarak üretim kapasitesinin başlangıçta düşük seviyede olması gösteriliyor.
Apple, 2026 yılının ikinci yarısında 7 ila 8 milyon adet katlanabilir iPhone üretmeyi planlıyor.
Üretimin ilk döneminde, özellikle üçüncü çeyrekte hazır olacak cihaz sayısının 500 bin ile 1 milyon arasında kalabileceği ifade ediliyor.
Aynı süreçte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için 20 ila 22 milyon adetlik üretim hedeflendiği aktarılıyor.
Bu durumun, 2017’deki iPhone X dönemindeki sınırlı arz sürecini hatırlattığı belirtiliyor. O dönemde Apple, iPhone X’i eylülde tanıtmış ancak satışları kasım ayına kaydırmıştı.
Yeni modelin fiyatının 2.300 ile 2.500 dolar arasında olabileceği öngörülüyor. Buna rağmen ilk talebin yüksek seyretmesi bekleniyor.
Sınırlı üretim nedeniyle cihazın ön siparişlerin açılmasının ardından kısa sürede tükenebileceği, teslimat sürelerinin ise 4 ila 6 haftayı bulabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Apple’ın 2027 yılı için ikinci nesil katlanabilir iPhone üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor.