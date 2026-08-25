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Bloomberg'den Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre cihazı bizzat deneyimleyen kullanıcılar; telefonun cebe sığabilen form yapısını, menteşe mekanizmasının sağlamlığını ve genel tasarım kalitesini öne çıkarıyor. Cihaz açıldığında daha geniş çalışma alanı sunan iPad benzeri yeni arayüz düzeni de verimlilik, oyun ve medya tüketimi açısından beğenilen detaylar arasında yer alıyor.

TELEFOTO LENS EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Cihazın yüksek fiyatına rağmen arka tarafta telefoto lense yer verilmemesi en büyük eksiklik olarak değerlendiriliyor. Kamera kurulumunun yalnızca 48 megapiksel ana kamera ile ultra geniş açılı sensörden oluşacağı belirtiliyor. Yüksek satış fiyatı göz önüne alındığında, yakınlaştırma kamerasının bulunmaması kullanıcı grubunda hayal kırıklığı oluşturabilir.

FACE ID YERİNE YAN TUŞTA TOUCH ID

Cihazın açıldığında 4.5 mm gibi oldukça ince bir profilde kalabilmesi amacıyla ekran içi Face ID teknolojisinden vazgeçildiği öne sürülüyor. Bunun yerine güvenlik tarafında yan güç düğmesine entegre edilmiş Touch ID parmak izi okuyucusu tercih edilmiş. Kitap tarzı yatay katlanabilir mimariye sahip olan model, 5.5 inç dış ekran ve 7.8 inç iç ekran büyüklüğüyle geliyor.

EYLÜL AYINDA TANITILMASI BEKLENİYOR

Apple'ın katlanabilir modelini, 9 Eylül düzenlenmesi planlanan lansman etkinliğinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte duyurması öngörülüyor. 2.000 doları aşan başlangıç fiyatıyla konumlandırılacak olan cihaz, teknoloji devinin bugüne kadar satışa sunduğu en pahalı akıllı telefon unvanını alacak.