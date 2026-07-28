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Apple, merakla beklenen ilk akıllı gözlüğünü Haziran 2027'deki WWDC etkinliğinde tanıtıp yıl sonunda satışa sunmayı hedefliyor. Pazardaki rakiplerin yaşadığı gizlilik tartışmalarını tekrarlamak istemeyen dev üretici; kamerasız modeller, kurcalanmaya dayanıklı kayıt ışıkları ve cihaz içi veri işleme gibi yeni güvenlik katmanları üzerinde çalışıyor.

Giyilebilir teknoloji pazarında rekabet kızışırken, Apple ilk akıllı gözlük projesi için stratejik bir duraksama kararı aldı. Şirketin Vision donanım grubunda yürütülen çalışmalar, rakip markaların imza attığı kamera ve yapay zeka destekli modellerin yol açtığı toplum nezdindeki izinsiz kayıt kaygılarını ortadan kaldırmaya odaklandı.

TANITIM TAKVİMİ 2027’YE ERTELENDİ

Bloomberg'den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre, daha önce bu yıl tanıtılması beklenen cihazın lansman takvimi güncellendi. Apple'ın ilk akıllı gözlüğünü Haziran 2027'de gerçekleştirilecek WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde sergilemesi, ürünün satışına ise 2027 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

YAZILIM VE DONANIMSAL KİLİTLER YOLDA

Apple’ın üzerinde çalıştığı güvenlik prototipleri, mevcut ekosistemde yer almayan tamamen yeni önlemler barındırıyor. Cihaz üzerinde yer alan kayıt bildirim ışığının kasıtlı olarak kapatılması, bantlanması veya engellenmesi durumunda sistem bunu tespit ederek kamera ve kayıt işlevini otomatik olarak devre dışı bırakacak.

KAMERASIZ VEYA SADECE SENSÖR OLAN ALTERNATİFLER

Gizlilik konusunu ürünün ana pazarlama stratejisi haline getirmeyi amaçlayan Apple, masadaki farklı donanım seçeneklerini de değerlendiriyor:

Kamerasız Model: Fotoğraf ve video yeteneği olmayan, yalnızca sesli asistan, bildirim ve müzik odaklı bir sürüm.

Sadece Çevre Analizi Yapan Kamera: Görsel ve video kaydı almayan, kamerayı yalnızca yapay zeka destekli çevre taraması ve nesne tanıma (Apple Intelligence) için bir sensör olarak kullanan model.

VERİLER CİHAZ İÇİNDE İŞLENECEK

Apple, bulut sunuculara olan bağımlılığı azaltarak verileri doğrudan cihaz üzerinde işlemeyi şart koşuyor. Şirket ayrıca yüz tanıma ve sürekli aktif kayıt mekanizmalarından uzak durmayı planlarken, kullanıcıların oluşturduğu kişisel kayıtları yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kullanmayacağının da garantisini verecek.