2026 yılı, teknoloji devinin hem katlanabilir cihaz pazarına giriş yaptığı hem de ekran teknolojilerinde devrim niteliğinde geçişler yapacağı bir yıl olacak.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YENİ NESİL MAC VE İPAD MODELLERİ

2026'nın başında Apple'ın odak noktası M5 işlemci ailesi olacak. Profesyoneller için tasarlanan M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerinin yanı sıra, geniş kitleleri hedefleyen düşük maliyetli bir MacBook modelinin de tanıtılması bekleniyor. Tablet tarafında ise A19 işlemcili yeni iPad ve M4 işlemcili iPad Air modelleriyle performans çıtası yükseltiliyor. Ayrıca, merakla beklenen iPhone 17e modelinin de bu dönemde raflarda yerini alması öngörülüyor.

AKILLI EV EKOSİSTEMİNDE APPLE HOME HUB DÖNEMİ

Apple, 2026'nın ilk yarısında akıllı ev kategorisinde önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Apple Home Hub adı verilen yeni cihaz, evin merkezi kontrol noktası olarak konumlandırılacak. Bu lansmana HomePod mini 2 ve AirTag 2 gibi aksesuarların yanı sıra güncellenmiş bir Apple TV 4K modelinin eşlik etmesi bekleniyor. Masaüstü tarafında ise M5 işlemcili Mac mini, kompakt kasasında dev performans sunmaya devam edecek.

KATLANABİLİR İPHONE FOLD VE İPHONE 18 SERİSİ İÇİN GERİ SAYIM

Yılın en çok ses getirecek lansmanı hiç şüphesiz sonbahar döneminde gerçekleşecek. Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen "iPhone Fold", markanın akıllı telefon stratejisinde yeni bir sayfa açacak. Bu devrimsel modele geleneksel çizgideki iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri eşlik edecek. Giyilebilir teknoloji tarafında ise Apple Watch Series 12, sağlık takibi özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

YIL SONUNDA OLED TEKNOLOJİSİ MACBOOK PRO’YA TAŞINIYOR

2026'nın son çeyreği, ekran teknolojisindeki en büyük değişime ev sahipliği yapacak. M6 Pro ve M6 Max işlemcilerle donatılacak olan yeni MacBook Pro modelleri, ilk kez OLED ekran panelleriyle gelecek. Aynı şekilde OLED ekranlı iPad mini de bu dönemde tanıtılarak tablet deneyimini daha canlı renklerle buluşturacak. Ayrıca Apple'ın ev güvenliği pazarına yönelik yeni bir güvenlik kamerasıyla yılı kapatması planlanıyor.