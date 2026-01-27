Apple, iOS 26 ve iPadOS 26 sürümlerine yönelik küçük çaplı güncellemeler olan iOS 26.2.1 ile iPadOS 26.2.1’i kullanıcılara sundu. Bu sürümler, ikinci nesil AirTag’in tanıtımının hemen ardından duyuruldu.
Apple’dan yeni güncelleme: iOS 26.2.1 yayınlandı
Apple iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1’i yayınladı. Yeni AirTag 2 ile Tam Konum Bulma özelliği geniş menzile kavuştu, hata düzeltmeleri geldi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Şirket, iPhone modelleri için iOS 26.2.1 sürümünü resmi olarak yayınladı. Söz konusu güncelleme, Liquid Glass arayüzü, gelişmiş CarPlay entegrasyonu ve pek çok yenilik getiren iOS 26.2’nin çıkışından yaklaşık bir ay sonra geldi.
iOS 26.2.1 HANGİ YENİLİKLERİ İÇERİYOR?
Güncelleme, daha güçlü hoparlör sesi ve geliştirilmiş Ultra Geniş Bant çipi sayesinde ikinci nesil AirTag ile birlikte gelen Tam Konum Bulma özelliğinin menzilini genişletiyor.
Sürüm notlarında belirtildiği üzere iOS 26.2.1, yeni AirTag 2 desteğinin yanı sıra çeşitli hata gidermeleri sunuyor.
Aynı gün yayınlanan watchOS 26.2.1 güncellemesi ise Apple Watch Series 9 ve sonrası ile Apple Watch Ultra 2 ve sonrası modellerde ikinci nesil AirTag için Tam Konum Bulma işlevini aktif hale getiriyor. Daha önce bu özellik yalnızca iPhone cihazlarıyla sınırlıydı.
Apple bir yandan da muhtemelen şubat ayında kullanıma sunulacak iOS 26.3 sürümünü test ediyor. Bu sürümün Android cihazlarla mesajlaşma deneyimini iyileştirmesi ve bazı ülkelerde bildirim iletme özelliğini devreye sokması bekleniyor.
Baharın ilerleyen aylarında ise iOS 26.4’ün çok daha kapsamlı yenilikler getireceği öngörülüyor. Bu hafta şirket, Apple Intelligence’ın yeni versiyonu ile geciken Siri yükseltmesinin temelinde Google’ın Gemini yapay zekâ modelinin kullanıldığını resmi olarak onayladı.