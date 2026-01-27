Apple’dan yeni güncelleme: iOS 26.2.1 yayınlandı

Aynı gün yayınlanan watchOS 26.2.1 güncellemesi ise Apple Watch Series 9 ve sonrası ile Apple Watch Ultra 2 ve sonrası modellerde ikinci nesil AirTag için Tam Konum Bulma işlevini aktif hale getiriyor. Daha önce bu özellik yalnızca iPhone cihazlarıyla sınırlıydı.