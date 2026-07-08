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Apple, çip üreticisi Broadcom ile 30 milyar doları aşan devasa bir ortaklığa imza attı. Colorado'daki tesislerin genişletilmesini de içeren anlaşma, 15 milyar adet "ABD üretimi" çipin üretilmesini ve 2031'e kadar sürecek yeni nesil silikon teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyor

CNBC'nin haberine göre 30 milyar doları aşması beklenen bu çok yıllı ortaklık, Apple'ın şimdiye kadar yaptığı en büyük ABD merkezli üretim taahhüdü olarak kayıtlara geçti.

Anlaşmanın detayları ise şu şekilde:

Fort Collins genişlemesi:Broadcom’un Colorado’daki tesisine 1,5 milyar dolarlık ek yatırım yapılacak. 15 milyar çip: Üretim kapasitesi artırılarak toplamda 15 milyar adedin üzerinde ABD yapımı çipin pazara sunulması hedefleniyor. Teknolojik derinlik: Hücresel ağlar, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı bileşenlerinin yanı sıra yapay zeka iş yükleri için kritik öneme sahip "özel ASIC silikon" ürünleri geliştirilecek.

LİDERLER DESTEK VERDİ

Apple CEO'su Tim Cook, bu hamlenin performans ve bağlantı kalitesi için "hayati" olduğunu belirterek, projeye sağladığı destekten dolayı Başkan Donald Trump ve yönetimine teşekkür etti. Broadcom CEO'su Hock Tan ise bu taahhüdün, şirketin üretim ayak izini genişletmek için kritik bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Broadcom’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirime göre, ortaklık 2031 yılına kadar devam edecek. ASIC (Uygulamaya Özel Tümleşik Devreler) teknolojisi, Apple'ın gelecek nesil ürünlerinin "beyni" olacak.

APPLE CEO'SU: ÖNEMLİ BİR ADIM

Apple CEO'su Tim Cook sosyal medya üzerinden yaptğı paylaşımda konuya ilişkin olarak şunları dile getirdi:

"Broadcom ile iş birliğimizi, ABD'de milyarlarca çip daha üretmek için yeni bir anlaşmayla genişletmekten gurur duyuyoruz! Bu, şimdiye kadarki en büyük Amerikan İmalat Programı taahhüdümüz ve ABD'de uçtan uca bir silikon tedarik zinciri oluşturma çalışmalarımızda önemli bir adım."