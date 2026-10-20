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Teknoloji devi Apple, profesyonel müzik üretim yazılımı Logic Pro'yu güçlendirmek amacıyla Zürih merkezli Samplab şirketinin varlıklarını satın alarak ekibini kadrosuna kattı. Avrupa Komisyonu kayıtlarına yansıyan bilgilere göre Haziran ayında bir yan kuruluş üzerinden gerçekleşen satın alma, Samplab'in geliştirdiği gelişmiş yapay zeka algoritmalarını Apple ekosistemine taşıyor. Şirket satın almanın ardından faaliyetlerini durdurdu ve web sitesini doğrudan Apple platformuna yönlendirdi.

SES DOSYALARI MIDI GİBİ DÜZENLENEBİLECEK

2020 yılında kurulan Samplab, dijital ses iş istasyonları için geliştirdiği yenilikçi eklentilerle dikkat çekiyordu. Girişimin geliştirdiği teknoloji, önceden kaydedilmiş karmaşık ses dosyalarındaki enstrüman ile vokalleri birbirinden ayırabilmenin yanı sıra akorlar içerisindeki tekil notaların tespit edilip değiştirilmesine olanak tanıyordu. Bu sayede kullanıcılar, sabit bir ses kaydı üzerinde MIDI verisiyle çalışır gibi özgürce düzenleme yapabiliyordu.

LOGIC PRO VE GARAGEBAND İÇİN YENİ BİR BOYUT

Apple, 2024 yılından bu yana Logic Pro yazılımında temel düzeyde ses ayırma (stem-splitting) imkanı sunuyordu. Samplab'in sahip olduğu yenilikçi yapay zeka araçlarının Apple'ın yaratıcı yazılım paketlerine entegre edilmesiyle birlikte, ses ayrıştırma ve nota bazlı ses düzenleme süreçlerinin çok daha kapsamlı bir seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.