Teknoloji devlerinden Apple, 2026 yılı için ürün portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin portatif bilgisayar serisine, bugüne kadar görmediğimiz bir uygun fiyatlı MacBook modelini ekleyebileceği iddia ediliyor. Bu yeni modelin, popüler MacBook Air’den daha ucuz olması ve iPhone’larda kullanılan A serisi işlemciyle çalışacağı öne sürülüyor.

YENİ MACBOOK STRATEJİSİ: A SERİSİ ÇİPLE MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Apple’ın bu yılki ürün planları arasında M serisi yerine A serisi çip kullanılan bir dizüstü bilgisayar yer alıyor. Bloomberg kaynaklı analizlere göre, şirket giriş seviyesi MacBook’un üretimini bu iPhone yonga setiyle yapmayı planlıyor; böylece maliyet düşürülerek fiyat avantajı sağlanabilir.

Bu strateji, Apple’ın bugüne kadar Mac ürünlerinde benimsediği yüksek performanslı M serisi yaklaşımından biraz daha farklı bir yol izliyor. A serisi çiplerin performansı MacBook Air’deki M serisi kadar yüksek olmasa da, günlük işler ve temel üretkenlik görevleri için yeterli olduğu düşünülüyor.

FİYAT VE HEDEF KİTLE

Bloomberg’in aktardığı iddialara göre uygun fiyatlı MacBook’un fiyatı 699–799 dolar bandında olabilir. Bu da onu Chromebook’lar ve giriş seviyesi Windows dizüstü bilgisayarlarla doğrudan rekabete sokabilir. Öğrenciler, ev kullanıcıları ve Apple ekosistemine daha uygun maliyetle girmek isteyen kullanıcılar, bu yeni modeli özellikle ilgi çekici bulabilir.

Tedarik zinciri kaynakları, cihazın 2026’nın ilkbaharında piyasaya sunulabileceğini öne sürüyor. Üretimin 2025 sonundan itibaren başlamış olabileceği ve Apple’ın Foxconn ile Quanta gibi ortaklarla çalıştığı belirtiliyor.

13 İNÇ EKRAN VE TEKNİK ÖZELLİK TAHMİNLERİ

Yeni modelin yaklaşık 13 inçlik ekran boyutuna sahip olması bekleniyor ve tasarım olarak MacBook Air’e benzer çizgiler taşıyabileceği konuşuluyor. Bazı sızıntılar, ekranın daha düşük çözünürlüklü bir panelle gelebileceğini ve temel özelliklerin (örneğin 8 GB RAM) standart olarak yer alabileceğini söylüyor.

A serisi çipin performansının, M serisi modeller kadar güçlü olmayacağı ancak günlük web tarama, ofis uygulamaları ve video izleme gibi kullanım senaryolarında yeterli olduğu tahmin ediliyor.

APPLE’IN 2026 ÜRÜN PLANIYLA UYUMU

Bu uygun fiyatlı MacBook söylentisi, Apple’ın 2026 ürün takvimiyle ilgili daha geniş trendleri de destekliyor. Şirketin bu yıl içinde yeni iPhone, iPad, Mac ve akıllı ev ürünlerinde önemli yenilikler sunması bekleniyor. Yeni uygun fiyatlı MacBook’un bu geniş portföyün bir parçası olması, Apple’ın daha geniş kullanıcı segmentlerine hitap etme stratejisini güçlendirebilir.

Özellikle iPhone 17e, iPad Air’in M4 çiple güncellenmesi ve yeni MacBook Air gibi yenilikler, 2026’da Apple ekosistemine güçlü bir ürün dalgası getirecek gibi görünüyor.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak üretim ve tedarik zinciri kaynaklarının paylaştığı bilgiler, Apple’ın bu uygun fiyatlı MacBook’u 2026’nın ilk yarısında raflarda görmek isteyen kullanıcılarla buluşturma planı içinde olduğunu işaret ediyor.