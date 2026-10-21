Teknoloji devi Apple, yürütülen üretim stratejisi doğrultusunda Delaware merkezli Qnity Electronics ve Pensilvanya merkezli titanyum üreticisi Perryman Company ile el sıkıştı. Yapılan anlaşma kapsamında Perryman Company, en az %80 geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak iPhone Duo'nun titanyum kasasını üretecek ve şirket bu iş birliği için önümüzdeki 3 yıl içinde 100 milyon dolarlık yatırım alacak. Qnity Electronics ise özellikle iPhone 18 Pro modelinde yer alacak olan yenilikçi değişken diyaframlı kamera teknolojisinin bileşenlerine odaklanacak.

ABD YATIRIM BÜÇESİ 600 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİLDİ

Ülke genelindeki 50 eyalette bulunan tedarikçilerle 450 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Apple, ABD'deki 4 yıllık üretim yatırımı bütçesini 600 milyar dolara çıkardığını hatırlattı. Yeni serilerde kullanılan yaklaşık 100 parçanın Amerikalı firmalarca üretildiğini belirten şirket; Corning'in Ceramic Shield ön cam üretimini, Broadcom'un radyo frekansı bileşenlerini, Coherent'in Face ID teknolojisini ve TSMC'nin Arizona tesislerindeki işlemci üretimini bu stratejik hamlenin temel taşları olarak konumlandırıyor.