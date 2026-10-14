Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Apple, akıllı ev ekosistemini güçlendirecek yeni cihazı HomeView'u resmi olarak duyurdu. Akıllı ev donanımlarının kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen ekranlı cihaz; HomePod benzeri ses performansı, FaceTime desteği ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimiyle öne çıkıyor.

7 İNÇ LİQUİD RETİNA EKRAN VE A18 İŞLEMCİ

Apple HomeView, ortam ışığına göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayan True Tone destekli 7 inçlik Liquid Retina ekranla geliyor. Gücünü iPhone modellerinden tanınan A18 işlemcisinden alan cihazda harici uygulama yükleme desteği bulunmuyor. Yüksek performanslı işlemci mimarisi, cihazın akıllı ev işlevlerini uzun yıllar sorunsuz şekilde yürütmesini amaçlıyor.

KULLANICILARI YÜZÜNDEN VE SESİNDEN TANINIYOR

Gelişmiş yüz ve ses tanıma teknolojisine sahip olan HomeView, evdeki 6 farklı kullanıcıyı birbirinden ayırt edebiliyor. Kişiye özel arayüz sunabilen sistem; her aile üyesinin takvimini, hatırlatıcılarını ve tercih ettiği içerikleri bağımsız olarak ekrana yansıtıyor.

Gelişmiş Siri AI entegrasyonuyla çalışan cihaz, eşleştirilmiş iPhone veya iPad üzerinden kişisel bağlam verilerini okuyarak sorulara özelleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. Ancak Siri AI desteği ilk etapta yalnızca İngilizce olarak sunuluyor. Fransızca dil desteğinin ilerleyen süreçte ekleneceği belirtilirken Türkçe dil seçeneği henüz planlar arasında yer almıyor.

AKILLI EV MERKEZİ VE MATTER DESTEĞİ

Apple Home uygulamasıyla tam uyumlu çalışan HomeView; ışıklar, termostatlar, kilitler, panjurlar ve güvenlik kameralarının tek ekrandan yönetilmesine imkan tanıyor. Matter standardını destekleyen cihaz, markanın yeni "Home Collection" serisindeki tüm akıllı ev aksesuarları için de kontrol merkezi görevi üstleniyor.

EĞLENCE VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME BİR ARADA

Cihaz yalnızca kontrol ekranı olarak değil, aynı zamanda bir eğlence istasyonu olarak da işlev görüyor. Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV entegrasyonunun yanı sıra FaceTime üzerinden görüntülü görüşmeler gerçekleştirilebiliyor. Görüşmeler sırasında "Center Stage" teknolojisi kullanıcıyı odağında tutarken, Handoff özelliği sayesinde iPhone'da başlatılan içerikler doğrudan HomeView ekranına aktarılabiliyor.

MONTAJ APARATI EK MALİYET YARATIYOR

Duvara monte edilerek kullanılabilen HomeView modelleri için gerekli montaj aparatları cihaz kutusundan çıkmıyor. Schneider Home tarafından üretilen aparatlar için kullanıcıların ayrıca ödeme yapması gerekiyor. USB-C bağlantılı standart aparat 60 dolar, kablolu AC modeli 80 dolar, ilerleyen dönemde sunulacak PoE seçeneği ise 130 dolar fiyata sahip. Bu ek maliyet kalemi kullanıcılar tarafından eleştiriyle karşılandı.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

ABD satış fiyatı 299 dolar olarak açıklanan Apple HomeView, Türkiye pazarında satışa sunulmayacak. Belirli ülkelerde ön siparişe açılan cihazın 13 Kasım itibarıyla teslim edilmeye başlanması planlanıyor.