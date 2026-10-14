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Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisine sahip cihaz, kullanıcı kapıya yaklaştığında anahtar veya telefon çıkarmaya gerek kalmadan otomatik açılıyor.

Apple, "Home Collection" ürün ailesi altında ev güvenliğine odaklanan yeni akıllı kapı kilidi Smart Deadbolt Lock'ı tanıttı. LG Electronics ortaklığıyla geliştirilen ürün; dijital kolaylıklar ile geleneksel güvenlik çözümlerini tek gövdede buluşturuyor.

UWB TEKNOLOJİSİ İLE TEMASSIZ VE OTOMATİK ERİŞİM

Smart Deadbolt Lock, Ultra Geniş Bant (UWB) mimarisi sayesinde kullanıcının hassas konumunu algılayabiliyor. Bu sayede kullanıcı iPhone veya Apple Watch cihazını cebinden çıkarmadan kapıya yaklaştığında kilit otomatik olarak devreden çıkıyor.

Temassız girişin yanı sıra alternatif erişim yöntemleri de cihaza entegre edilmiş durumda:

NFC ve Dokunmatik Giriş: Cihazı kilide dokundurarak kapı açılabiliyor.

PIN Kodu: Gövde üzerindeki entegre tuş takımı üzerinden şifre girilebiliyor.

Mekanik Anahtar: Tuş takımının altına gizlenmiş fiziksel anahtar yuvası bulunuyor. Kutudan iki adet geleneksel anahtar da çıkıyor.

AKILLI SENSÖR VE MATTER DESTEĞİ

Dahili kapı konum sensörüne sahip olan kilit, kapının açık veya kapalı olduğunu anlık izleyerek harici bir manyetik sensör ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Apple Home uygulaması üzerinden kişiselleştirilmiş otomatik kilitleme süreleri ayarlanabilirken, olası kurcalama girişimlerinde dahili alarm devreye girerek kullanıcıya anlık bildirim gönderiyor.

Matter over Thread altyapısını ve Aliro standartlarını destekleyen akıllı kilit, temel işlevlerini internet bağlantısına ihtiyaç duymadan yerel ağ üzerinden sürdürebiliyor.

EŞİÇSİZ MONTAJ VE 6 AYLIK PİL ÖMRÜ

Standart AA pille çalışan kilide dair teknik detaylar şu şekilde:

Pil Ömrü: 4 adet AA pil ile yaklaşık 6 ay kullanım sunuluyor. Pillerin bitmesi durumunda dış ünitedeki USB-C portundan acil güç beslemesi yapılabiliyor.

Uyum: 40 ila 51 mm kalınlığındaki kapılar ve standart tek silindirli sürgü mekanizmalarıyla uyumlu çalışan ürün, kablo tesisatı gerektirmeden kolayca monte edilebiliyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Siyah ve gümüş renk alternatifleriyle tasarlanan LG Smart Deadbolt Lock, ABD ve Kanada pazarlarında aralık ayı itibarıyla satışa sunulacak. Ürünün başlangıç fiyatı ise 349,95 dolar olarak belirlendi.