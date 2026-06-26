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Apple'ın MacBook ve iPad ürünlerinde yüzde 30’a varan zam artışlarının ardından yükselen yarı iletken maliyetleri yatırımcılar arasında endişeler yaşattı. Tüketici talebini ve teknoloji harcamalarına yönelik artan kaygılar sonrasında Apple'ın tedarik zincirinde sert satış işlemleri oldu.

HİSSELER BİR GECEDE YÜZDE 7,90 KAYIP YAŞADI

Apple hisseleri bir gecede yüzde 7,90’a varan düşüş yaşadı. Şirketin piyasa değeri 250 milyar doları aşan bir kayıp oldu. Sert düşüş, güçlü yapay zeka talebi beklentileriyle olumlu görünüm açıklayan Micron Technology'nin yarattığı iyimser havayı da etkiledi.

TEDARİK ZİNCİRLERİNİ DE ETKİLEDİ

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre; en sert darbe ise Güney Koreli bellek üreticilerini vurdu. Apple'ın iPhone ve Mac ürünlerinde kullanılan DRAM ve NAND belleklerin önemli tedarikçileri arasında yer alan SK Hynix hisseleri yüzde 9,4 değer kaybı yaşadı. Samsung Electronics yüzde 9,2 düşüş yaşadı.

Apple'ın üst segment iPhone modelleri için kamera modülleri üreten LG Innotek hisseleri yüzde 3,8 düşüş kaydederken, AirPods ve Apple Watch montajının yanı sıra giderek daha fazla iPhone üretimi gerçekleştiren Çin merkezli Luxshare Precision ise yüzde 9,4 kayıp yaşadı. Son yıllarda Apple'ın en hızlı büyüyen üretim ortaklarından biri haline gelen şirket, satış baskısından en fazla etkilenen tedarikçiler arasında yer aldı.

TAYVAN'I ETKİLEMEDİ

Apple cihazlarında kullanılan batarya teknolojilerinin önemli tedarikçileri arasında yer alan TDK yüzde 8,2 gerilerken, çok katmanlı seramik kapasitör üreticisi Murata Manufacturing yüzde 6,9 düştü. iPhone kamera sistemlerinde kullanılan görüntü sensörlerinin üreticisi Sony hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 düşüş yaşadı.

Buna karşılık Tayvan merkezli tedarikçiler daha dirençli bir görünüm sergilediği görüldü.