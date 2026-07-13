Teknoloji devi Apple, yapay zeka alanında hızla tırmanan küresel rekabet ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda işlemci stratejisinde radikal bir makas değişimine gitti. Şirket, M6 serisinin Pro ve Max versiyonlarını tamamen iptal ederek, yapay zeka odaklı yeni M7 çip tasarımını selefinden sadece altı ay sonra tamamladığını duyurdu. Cihaz içi yapay zeka yeteneklerini zirveye taşımayı amaçlayan bu hamle, bilgisayar performansının geleceğini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

APPLE YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ ÇİP STRATEJİSİNİ UYGULUYOR

Geleneksel çip geliştirme döngüsünü kıran teknoloji devi, donanım mimarisinin merkezine doğrudan yapay zeka iş yüklerini yerleştiriyor. Yeni M7 serisi, yapay zeka operasyonlarının en büyük verimlilik kapısı olan birleşik bellek bant genişliğinde devasa bir sıçrama sunuyor. M5 modeline kıyasla yüzde 56 oranında bir artışla 240GB/s bant genişliğine ulaşacak olan yeni işlemciler, MacBook Pro ve iPad Pro modellerinde veri işleme hızını radikal bir boyuta taşıyacak. Serinin en kaslı üyesi M7 Ultra'nın ise yapay zeka performansında Nvidia’nın Blackwell serisi gibi özel yapay zeka hızlandırıcılarına kafa tutacak bir güç sergilemesi hedefleniyor.

M7 SERİSİ 2027 VE 2028 YILLARINDA PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

Sektöre yönelik isabetli analizleriyle bilinen Bloomberg kaynaklarına göre, yeni işlemci ailesinin pazara sunulma süreci kademeli bir takvime yayılacak. Standart M7 modeline sahip cihazların 2027 yılının ilk yarısında raflardaki yerini alması beklenirken, aynı yılın sonuna doğru M7 Pro ve M7 Max işlemcili modellerin görücüye çıkacağı belirtiliyor. Serinin tepe noktası olan M7 Ultra ise 2028 yılında, tamamen yenilenmiş bir Mac Studio kasası içinde ve dudak uçuklatan 1.5TB birleşik bellek desteğiyle profesyonellerin beğenisine sunulacak.

Apple'ın agresif büyüme planları sadece bu seriyi de kapsamıyor; TSMC’nin 2nm üretim sürecinin ardından 1.4nm fabrikasyon teknolojisine geçişi hedefleyen M8 çip mimarisinin çalışmaları da şimdiden arka planda yürütülüyor. Bu hızlı ekosistem dönüşümü kullanıcılar için çok daha sık donanım güncellemesi anlamına gelirken, yüksek bellek maliyetlerini de beraberinde getirmeye hazırlanıyor.