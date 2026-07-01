Giyilebilir teknoloji ürünleri, sadece yazılımsal sağlık sensörleriyle değil, malzeme kaliteleriyle de hayat kurtarmaya devam ediyor. ABD'deki Golden Gate Köprüsü yakınlarında seyir halindeyken arkadan bir aracın çarpıp kaçması sonucu yola savrulan bir bisikletçi, ölümcül olabilecek kazayı büyük bir şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Çevrimiçi bir platformda "fortuna_cookie" kullanıcı adıyla yaşadığı deneyimi paylaşan sürücü, kazanın şiddetini doğrudan üstlenen akıllı saatinin, asfalt ile kolu arasında adeta koruyucu bir kalkan görevi üstlendiğini belirtti.

Çarpmanın etkisiyle tamamen parçalanan Apple Watch Ultra, sürücünün kolunun yola doğrudan temas etmesini engelleyerek tüm darbeyi kendi üzerinde topladı.

AĞIR CERRAHİ MÜDAHALELERİN ÖNÜNE GEÇTİ

Kazayı inceleyen uzmanlar ve kullanıcının aktardığı bilgilere göre, saatin titanyum kasası parçalanmasaydı sürücünün kolunda derin doku kayıpları, asfalt yanıkları ve ciddi dirsek çıkıkları gibi ağır tıbbi komplikasyonlar meydana gelecekti. Bileğinde oluşan küçük kesiklerin ise saatin gövdesinden değil, çarpmanın şiddetiyle kopan titanyum Milanese kordondan kaynaklandığı ifade edildi. Saatin sert fiziksel yapısı, büyük bir cerrahi müdahale ihtiyacını ortadan kaldırmış oldu.

YENİ CİHAZ İÇİN İLK TERCİHİ YİNE AYNI MODEL OLACAK

Uğradığı talihsiz kazanın ardından saati tamamen kullanılamaz hale gelen bisiklet sürücüsü, vakit kaybetmeden yeni bir model arayışına girdiğini söyledi. Yaşadığı deneyimin ardından giyilebilir teknolojilere bakışının değiştiğini belirten kullanıcı, yine aynı modeli satın alacağını ancak bu sefer önemli bir ders çıkararak cihazına mutlaka "AppleCare+" ek koruma paketi yaptıracağını vurguladı.

Bu olay, akıllı saatlerin artık yalnızca adım sayan veya nabız ölçen dijital aksesuarlar olmanın ötesine geçerek, ekstrem koşullarda fiziksel birer güvenlik ekipmanı olarak da roller üstlenebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.