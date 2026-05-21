Anasayfa Teknoloji Apple mı Samsung mu? Zirvede beklenmedik isim!

Samsung ve Apple kullanıcılarını karşı karşıya getiren yeni araştırma dikkat çekti. Kullanıcı memnuniyeti sıralaması şaşırttı, teknoloji devlerinden biri beklentilerin gerisinde kaldı.

Apple ve Samsung, milyonlarca kullanıcısıyla dünyada en çok tercih edilen iki telefon markası konumunda bulunuyor.

Peki bu markaları kullanan kullanıcılardan hangileri daha memnun? İşte tam olarak bu konuda ABD’de kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi.

Webtekno'nun haberine göre, önceki çalışmalarda Samsung kullanıcılarının daha memnun olduğunu gösteren veriler vardı. Yeni çalışma bunun değişmediğini gösterdi. Öyle ki Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi ölçümlerine göre Samsung, ABD’de memnuniyet konusunda Apple’ı bir kez daha geçmeyi başardı.

SAMSUNG, KÜÇÜK BİR FARKLA ÖNDE

Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi, çeşitli ölçütlere göre değerlendirme yapıyor ve müşterilerin aldıkları hizmeti ne kadar iyi algıladıklarına bağlı olarak puanlamalar veriyor. Samsung da bu puanlamada 81 puan alarak Apple’ı çok az bir farkla geçti. Öyle ki Apple, 80 puanla, yani sadece 1 puan geride 2’inci sırada yer aldı.

Google ve Motorola, 77 puanla üçüncü sırayı paylaştı. Samsung, geçen sene de 81 puan alarak zirvedeydi. Bu puanlamaların sadece akıllı telefon bazında olduğunun altını çizelim. Diğer ürünlerde farklı sonuçlar var.

Akıllı saatler memnuniyeti konusunda Apple ile Samsung 80 puan ile zirveyi paylaşıyor. Yani her üründe farklı veriler çıkıyor.

Çalışma, Nisan 2025 ila Mart 2026 arasında rastgele seçilen ve e-posta yoluyla iletişime geçilen 26.963 müşteriden toplanan verileri ile yapıldı. Aynı zamanda sadece ABD’yi kapsadığının da altını çizmek gerek. Dünya genelinde sonuçlar farklı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
