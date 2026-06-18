Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi

Akıllı telefon, bilgisayar ve giyilebilir teknoloji ürünleri üreten küresel teknoloji devi Apple, üretim maliyetlerindeki artış gerekçesiyle ürün gamında fiyat artışına gitmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal'a açıklamalarda bulunan Apple CEO'su Tim Cook, yükselen bellek maliyetlerini ve diğer operasyonel giderleri dengelemek adına zam kararı alınabileceğinin sinyalini verdi.
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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, artan bellek ve depolama çipi maliyetlerini dengelemek amacıyla ürün fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor. Apple CEO'su Tim Cook, yükselen çip maliyetleri ve giderler nedeniyle fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğini sinyalini verdi.Kaynak: Diğer
Sektör genelinde tırmanışa geçen bellek çipi talebi, sadece elektronik firmalarını değil; otomotivden perakendeye kadar pek çok sektörü doğrudan etkiliyor.
Sektör temsilcileri, ay başında yaptıkları uyarılarda, çip talebindeki bu yükselişin tüketici ürünlerinde fiyat artışlarına ve tedarik zinciri krizlerine yol açabileceğini belirtmişti.
Maliyet baskısı karşısında açıklama yapan Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, fiyat artışlarının maalesef kaçınılmaz bir noktaya ulaştığını ifade etti.
Şirkete yansıyan büyük maliyet artışlarını hafifletmek ve müşterileri korumak için bugüne kadar ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Cook, mevcut durumun artık sürdürülemez olduğunu vurguladı.
Cook, zamların hangi ürün gruplarında ve hangi oranlarda uygulanacağına dair ise detaylı bir bilgi paylaşımında bulunmadı.
Fiyat artışı gündeminin yanı sıra Apple, yeni bir ürün kategorisine adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin, eylül ayında ilk katlanabilir akıllı telefon modelini tanıtarak katlanabilir telefon pazarına giriş yapması bekleniyor. Teknoloji dünyasında büyük bir merakla beklenen bu yeni cihazın, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max serisiyle eş zamanlı olarak piyasaya sürülmesi öngörülüyor.