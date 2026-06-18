Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi

Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, artan bellek ve depolama çipi maliyetlerini dengelemek amacıyla ürün fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor. Apple CEO'su Tim Cook, yükselen çip maliyetleri ve giderler nedeniyle fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğini sinyalini verdi.

Kaynak: Diğer
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Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi - Resim: 1

Akıllı telefon, bilgisayar ve giyilebilir teknoloji ürünleri üreten küresel teknoloji devi Apple, üretim maliyetlerindeki artış gerekçesiyle ürün gamında fiyat artışına gitmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal'a açıklamalarda bulunan Apple CEO'su Tim Cook, yükselen bellek maliyetlerini ve diğer operasyonel giderleri dengelemek adına zam kararı alınabileceğinin sinyalini verdi.

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Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi - Resim: 2

Sektör genelinde tırmanışa geçen bellek çipi talebi, sadece elektronik firmalarını değil; otomotivden perakendeye kadar pek çok sektörü doğrudan etkiliyor.

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Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi - Resim: 3

Sektör temsilcileri, ay başında yaptıkları uyarılarda, çip talebindeki bu yükselişin tüketici ürünlerinde fiyat artışlarına ve tedarik zinciri krizlerine yol açabileceğini belirtmişti.

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Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi - Resim: 4

Maliyet baskısı karşısında açıklama yapan Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, fiyat artışlarının maalesef kaçınılmaz bir noktaya ulaştığını ifade etti.

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Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi - Resim: 5

Şirkete yansıyan büyük maliyet artışlarını hafifletmek ve müşterileri korumak için bugüne kadar ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Cook, mevcut durumun artık sürdürülemez olduğunu vurguladı.

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Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi - Resim: 6

Cook, zamların hangi ürün gruplarında ve hangi oranlarda uygulanacağına dair ise detaylı bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

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Apple kullananlar dikkat: Ceplere yansıyacak haber geldi - Resim: 7

Fiyat artışı gündeminin yanı sıra Apple, yeni bir ürün kategorisine adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin, eylül ayında ilk katlanabilir akıllı telefon modelini tanıtarak katlanabilir telefon pazarına giriş yapması bekleniyor. Teknoloji dünyasında büyük bir merakla beklenen bu yeni cihazın, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max serisiyle eş zamanlı olarak piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

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