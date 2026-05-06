Apple, iPhone 18 Pro için şikayetlere kulak asmadı: Alüminyum tasarım ısrarı

Söylentiler, iPhone 18 Pro modelleri için dört renk seçeneğine işaret ediyor: Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray ve Silver. Koyu Kiraz'ın geçen yılki Kozmik Turuncu'dan önemli ölçüde daha soluk, derin, şarap kırmızısı olarak tanımlanan yeni imza rengi olması bekleniyor. iPhone 18 Pro'nun bu yıl da siyah renk seçeneği olmayacak gibi görünüyor ancak söylentilere göre gri renk seçeneği buna yakın olabilir.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in ilk katlanabilir iPhone ile birlikte Eylül 2026'da tanıtılması bekleniyor.