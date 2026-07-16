Apple'ın, yükselen donanım ve parça maliyetleri karşısında kar marjını koruyabilmek amacıyla baz model iPhone 17 üretim bantlarındaki kapasitesini yaklaşık yüzde 33 oranında düşürdüğü bildirildi.

Çin'deki üretim zincirlerine yakınlığıyla bilinen "Fixed Focus Digital" adlı kaynağın sızdırdığı belgelere göre Apple, daha önce aldığı yüzde 15'lik ufak yavaşlama kararını revize ederek çok daha keskin bir geri adım attı. Şirket içi yapılan "çok ciddi" değerlendirmelerin ardından, özellikle 799 dolarlık başlangıç fiyatına sahip baz iPhone 17 modelinin bazı montaj hatlarında üçte bire varan bir kapasite kısıtlamasına gidildi.

ÜRETİMİ VURAN KRİZ: YAPAY ZEKA VE BELLEK DARBOĞAZI

Apple'ı bu radikal karara zorlayan en büyük etken, dünya genelinde tırmanan bellek fiyatları oldu. Büyük teknoloji firmalarının yapay zeka veri merkezleri (HBM bellekler) için fabrikalardaki üretim kapasitelerini kapatması, akıllı telefonlarda kullanılan standart mobil RAM bileşenlerini bulunmaz Hint kumaşına çevirdi. Bu durumun doğrudan maliyet yansımaları ise şu şekilde özetleniyor:

12 GB LPDDR5X RAM Modülü: 2025'in başlarında yaklaşık 30-40 dolar seviyesinde olan bu modülün sözleşme fiyatı, 3 katından fazla artarak 145 dolar seviyesine dayandı.

256 GB NAND Depolama: Üçüncü çeyrekle birlikte bu bileşenin sözleşme fiyatının da 51 dolara ulaşması bekleniyor.

Maliyet Baskısının Nedeni: Baz model iPhone 17'de parça başına maliyet tavan yaparken Apple'ın satış fiyatını (799$) sabit tutmaya çalışması, cihazın kar marjını neredeyse sıfırladı. Şirket, çipleri Pro ve Pro Max gibi daha yüksek kar marjı getiren tepe modellere kaydırarak mali dengeyi korumayı amaçlıyor.

KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Apple CEO'su Tim Cook'un daha önceki finansal açıklamalarda çip fiyatlarındaki artışı "kaçınılmaz bir maliyet baskısı" olarak nitelendirmesinin ardından gelen bu hamle, kullanıcı tarafında da bazı değişikliklere yol açabilir.

Üretim kapasitesinin bu kadar sert düşürülmesi, piyasadaki standart iPhone 17 stoklarının azalmasına ve önümüzdeki dönemde yeni tanıtılacak iPhone modellerinde (özellikle iPhone 18 serisiyle birlikte) belirgin fiyat artışlarının yaşanmasına zemin hazırlıyor. Sektör analistleri, mevcut iPhone 17 baz modellerinde dönemsel olarak sunulabilecek indirim fırsatlarının, yeni nesil zamlı fiyatlar kapıya dayanmadan önce değerlendirilebilecek akıllıca birer fırsat olduğunu belirtiyor.