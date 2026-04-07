Apple, iOS 26.4 ile yeni emojiler, Apple Music’e yeni özellikler ve birçok iyileştirme getirmişti. Şimdi ise bu yeniliklerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için iOS 26.4.1 hazırlığında. Sistem genelinde hata düzeltmeleri



PERFORMANS VE STABİLİTE İYİLEŞTİRMELERİ

Kullanıcılar tarafından bildirilen sorunların giderilmesi

Dahili testlerin başladığı belirtiliyor. Bu da güncellemenin kamuoyuna açık beta veya final sürümünün çok yakında geleceğini gösteriyor.

İOS 26.5 PUBLİC BETA 1 YAYINLANDI

Apple aynı zamanda bir sonraki büyük güncelleme için de çalışmaya devam ediyor. iOS 26.5 public beta 1 sürümü geliştiriciler ve beta tester’ların kullanımına açıldı.

İOS 26.5’TE ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER:

Apple Maps’te daha akıllı öneriler

RCS mesajlaşmada şifreleme desteği

Yeni App Store abonelik seçenekleri

AB’YE ÖZEL ÖZELLİKLER:

Üçüncü taraf aksesuarlarda Canlı Etkinlik desteği, AirPods benzeri eşleştirme ve bildirim yönlendirme

Çeşitli küçük iyileştirmeler

NE ZAMAN GELECEK?

iOS 26.4.1’in final sürümünün kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Apple genellikle bu tür nokta güncellemelerini, büyük bir sürümden sonra ortaya çıkan sorunları hızlıca çözmek için kullanıyor.iPhone’unuzun en stabil şekilde çalışmasını istiyorsanız, güncelleme yayınlanır yayınlanmaz indirmenizi öneriyoruz.