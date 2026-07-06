Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Rusya, dijital platformlarda yerli sistemlerin kullanımını teşvik eden yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni uygulamayla birlikte internet sitelerinde Apple ID ve Google ID gibi yabancı kimlik doğrulama servislerinin kullanılması halinde idari para cezası uygulanabilecek.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 26 Haziran’da imzaladığı düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Yeni kurallara göre kullanıcıların internet sitelerine giriş ve yetkilendirme işlemleri, Rus telefon numarası veya Gosuslugi adlı kamu hizmeti platformu gibi yerli sistemler üzerinden gerçekleştirilecek.

KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Düzenleme kapsamında kuralları ihlal eden vatandaşlar, yetkililer ve şirketler hakkında idari para cezası uygulanacak.

SERVİSLERDEN KULLANICILARA UYARI

Rusya’da faaliyet gösteren bazı dijital platformlar da kullanıcılarına bildirim göndererek Apple ID ve Google ID ile giriş seçeneğinin artık kullanılamayacağını duyurmaya başladı.

YERLİ TEKNOLOJİ ALTYAPISI ÖNE ÇIKIYOR

Rusya yönetimi, son yıllarda dijital platformlarda yerli teknoloji altyapısının kullanımını yaygınlaştırmaya ve kullanıcı verilerinin ülke içinde korunmasına yönelik düzenlemelerini artırmayı sürdürüyor.