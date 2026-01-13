Yapay zekâ dünyasında rekabet artık yalnızca modeller üzerinden değil, teknoloji devleri arasındaki stratejik ortaklıklar üzerinden şekilleniyor. Apple’ın Siri ve Apple Intelligence sistemlerinde Google’ın Gemini altyapısını tercih etmesi, şirketin uzun süredir benimsediği kapalı ekosistem anlayışında önemli bir kırılma olarak görülüyor. Bu değişime en yüksek sesle itiraz eden isim ise Elon Musk oldu.

‘GOOGLE İÇİN GÜÇ TOPLAMA HAMLESİ’

Webtekno’nun aktardığı bilgilere göre Apple, Siri ve Apple Intelligence’ın eğitimi ve geliştirilmesi için Gemini’dan faydalanacağını duyurduktan sonra Musk’tan gecikmeyen bir tepki geldi. Musk, bu anlaşmanın Google’a ciddi bir stratejik avantaj sağladığını savunarak durumu “agresif güçlenme” olarak tanımladı.

Google’ın Apple ile uzun vadeli bir anlaşmaya giderek Siri ve Apple Foundation Model’i kendi altyapısıyla destekleyeceğini açıklamasından sadece saatler sonra gelen bu çıkışın arkasında, Musk’ın Apple ve OpenAI ile yaşadığı hukuki süreçlerin olduğu belirtiliyor. Musk daha önce, ChatGPT’nin Siri’ye entegre edilmesinin Grok gibi rakip yapay zekâ çözümlerinin App Store’da adil şekilde rekabet etmesini zorlaştırdığını öne sürmüştü.

'BU KADAR GÜÇ TEK ELDE TOPLANMAMALI'

Her ne kadar bu iddialar sektör genelinde güçlü bir karşılık bulmamış olsa da, açılan davalar Apple ve OpenAI’ın itirazlarına rağmen sürüyor. Musk’ın Apple–Google iş birliğine yönelik sert söylemleri, bazı çevrelerce xAI’ın donanım tarafına girerek kendi telefonunu üretme ihtimali olarak yorumlanırken, bazıları tarafından da yeni bir hukuki hamlenin habercisi olarak görülüyor.

Öte yandan bu çıkış, Musk’ın yapay zekâ ürünü Grok’un ciddi etik ve hukuki tartışmaların odağında olduğu bir döneme denk geldi. Grok’un izinsiz ve cinsel içerikli görseller üretebildiğine, hatta çocukları içeren içeriklerle gündeme geldiğine dair iddialar sonrası Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde yasaklanması dikkat çekmişti. Bu gelişmeler, Grok’un App Store’dan kaldırılması yönündeki çağrıları ve soruşturmaları da beraberinde getirdi.

Musk’ın Apple ve Google’a yönelik bu sert tutumunun ilerleyen süreçte yeni bir dava mı yoksa ticari bir hamle mi doğuracağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.