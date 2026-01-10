Apple CEO'su Tim Cook'un 2025 yılında kazandığı toplam ücreti ortaya çıktı. Cook’un 2025 yılı maaşı 3 milyon dolar olarak açıklandı.

Şirketin perşembe günü açıkladığı vekâletnamede; Cook’un 2025 yılı toplam ücret paketi 74,3 milyon dolar olduğu belirtildi. 2024’te elde ettiği 74,6 milyon dolara kıyasla sınırlı bir düşüşü bu ücret gösteriyor.

Cook’un toplam kazancının en büyük bölümünü 57,5 milyon dolarlık hisse ödülleri olduğu ortaya çıktı.

Cook Apple’ın yıl içindeki performansına bağlı olarak 12 milyon dolarlık prim aldığı da belirtildi.

Ücret paketinde ayrıca güvenlik harcamaları ve özel jetle yapılan seyahatler gibi diğer yan haklar da bulunuyor.

YILDA 3 MİLYON DOLAR MAAŞ ALIYOR

3 milyon dolarlık yıllık maaşı ise 2016 yılından bu yana değişmedi. 2025 yılında da 3 milyon dolar maaş almasına rağmen Cook, toplam ücret paketi 100 milyon dolarla rekor seviyeye geldi.