Apple beklenen zamları duyurdu: Mac ve iPad fiyatları uçtu

Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşmasının bellek ve depolama birimlerine olan talepte olağanüstü bir artışa yol açtığına işaret edilen açıklamada, "Daha önce hiçbir bileşenin fiyatının bu denli büyük bir hızla ve bu kadar yüksek oranda arttığına tanık olmamıştık. Şu ana kadar müşterilerimizi bu artışlardan koruduk ancak artık bir dizi üründe fiyatları artırmaya başlamamız gereken bir noktaya geldik." ifadeleri kullanıldı.