Apple, bu hafta internet sitesinde yer alan takas hesaplamalarına güncelleme getirdi. Güncellenen tabloda özellikle Pro ve Pro Max modellerinde 20 dolar, standart ve Plus modellerinde ise 10 dolar düşüş gerçekleşti. Ancak bu fiyatlar cihazın iyi durumda olması halinde alınabilecek azami tutarları gösteriyor.
Apple bazı iPhone’ların değerini düşürdü: iPhone almak isteyenler dikkat
Apple, iPhone takas programında verdiği nakit kredileri sessiz sedasız aşağı çekti. Yapılan güncelleme sonrası iPhone 16 serisi dahil olmak üzere birçok model için verilen maksimum takas bedeli 10 ila 20 dolar arasında düşürüldü.
Yeni değerlere göre iPhone 16 Pro Max için verilen üst sınır 670 dolardan 650 dolara düştü. iPhone 16 Pro 550 dolardan 530 dolara, iPhone 16 Plus 450 dolardan 440 dolara, iPhone 16 ise 420 dolardan 410 dolara düştü.
Bir önceki nesil modellerde de benzer bir tablo var. iPhone 15 Pro Max için takas bedeli 450 dolar seviyesinde kalırken iPhone 15 Pro 380 dolar olarak listeleniyor. iPhone 14 Pro Max için verilen üst sınır 350 dolar.
Daha eski modellerde de düşüş sürüyor. iPhone 13 Pro Max’in takas değeri 280 dolara gerilerken iPhone 12 ve iPhone 11 serilerinde genel olarak 10 dolarlık düşüşler uygulanıyor.
Apple’ın takas programı genelde kullanıcılara hız ve kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. Cihaz teslim ediliyor, kredi anında tanımlanıyor ve yeni iPhone alımında doğrudan kullanılabiliyor.
Fotoğraf çekme, ilan açma, alıcıyla iletişim kurma veya kargo süreci gibi adımlar bulunmuyor. Fakat son güncellemeden sonra bu kolaylığın maliyeti biraz daha sorgulanabilir hale geldi.
Zira Türkiye’de de benzer takas programları uygulanıyor ve bu fiyatların ülkemize de yansıması halinde katlanarak etki edeceğini söyleyebiliriz. Neticede takas bedellerindeki düşüş üçüncü taraf satış platformlarıyla aradaki farkı daha da açmış durumda.