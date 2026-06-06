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Bu oyunların dördü şimdiden erişime açılırken, kalan beş yapım ise haziran sonu ve temmuz başında oyuncularla buluşacak.

Aylık abonelik sistemiyle çalışan Apple Arcade, 200'den fazla reklamsız ve uygulama içi satın alma içermeyen oyuna erişim imkânı sunuyor. Türkiye'de aylık 69,99 TL ücretle kullanılabilen servis, düzenli aralıklarla yeni içeriklerle güncelleniyor.

Apple'ın paylaştığı bilgilere göre bugün itibarıyla kütüphaneye eklenen oyunlar arasında futbol odaklı Mini Football Legends, popüler sanal evcil hayvan serisinin yeni halkası My Talking Tom 2+, işletme simülasyonu Coffee Inc 2+ ve klasik kart oyunu FreeCell Solitaire: Card Game+ yer alıyor.

Öte yandan şirket, önümüzdeki haftalarda gelecek beş yeni oyunu da doğruladı. 30 Haziran'da yayınlanacak Family Feud Pocket, sevilen televizyon yarışmasını mobil platformlara taşıyacak. Oyunda günlük görevler, çevrim içi ve yerel çok oyunculu modlar ile özel soru paketleri bulunacak.

2 Temmuz'da ise dört yeni yapım daha Apple Arcade aboneleriyle buluşacak. Bunlar arasında kart tabanlı roguelike deneyimi sunan Dungeon Clawler+, balıkçılık ve keşif temalarını bir araya getiren Creatures of the Deep+, şehir kurma simülasyonu Pocket City 2+ ve çizim odaklı eğlence oyunu Draw It+ yer alıyor.

Apple Arcade'e eklenecek oyunların takvimi şu şekilde:

• Mini Football Legends – 4 Haziran

• My Talking Tom 2+ – 4 Haziran

• Coffee Inc 2+ – 4 Haziran

• FreeCell Solitaire: Card Game+ – 4 Haziran

• Family Feud Pocket – 30 Haziran

• Dungeon Clawler+ – 2 Temmuz

• Creatures of the Deep+ – 2 Temmuz

• Pocket City 2+ – 2 Temmuz

• Draw It+ – 2 Temmuz