"Welcome home" temasıyla paylaşılan davet, şirketin akıllı ev ekosistemine yönelik yeni ürün gamını işaret ederken; uzun süredir konuşulan HomePad, yenilenen Apple TV 4K ve HomePod mini 2 modellerinin tanıtılması bekleniyor.

TAMAMEN YENİ AKILLI EV MERKEZİ GELİYOR

Söylentilerin merkezinde yer alan akıllı ev merkezi, iPad ile HomePod platformlarını harmanlayan yenilikçi bir konsept sunuyor. 6 inçlik kare ekrana sahip cihazın; akıllı ev yönetimi, FaceTime görüşmeleri, medya içerikleri, takvim ve hava durumu takibi için ev içi ortak bir ekran olarak kurgulandığı belirtiliyor. Gelişmiş Siri yapay zekasıyla desteklenen cihaz, sesli komutları temel etkileşim aracı olarak kullanacak.

DUVARA MONTE VE HOPARLÖR TABANLI İKİ FARKLI TASARIM

Cihazın hem duvara monte edilebilen hem de iMac G4 tasarımını andıran yarım kubbe hoparlör tabanlı iki farklı versiyonla sunulacağı ifade ediliyor. Entegre kamera ve varlık sensörü sayesinde odadaki kişileri tanıyabilen sistem, kişiselleştirilmiş bir arayüz ve widget ekranı sunacak. Ürünün piyasa satış fiyatının ise yaklaşık 350 dolar seviyesinde olması öngörülüyor.

HOMEPOD MINİ 2 VE APPLE TV 4K GÜNCELLENİYOR

Etkinlik kapsamında yenilenen HomePod mini 2 modelinin; yeni renk seçenekleri, gelişmiş Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı sunan N1 ağ çipi ile daha hızlı S serisi işlemciyle gelmesi bekleniyor. Apple TV 4K modelinin ise A19 veya A19 Pro işlemci, artırılmış RAM kapasitesi, N1 bağlantı çipi ve yenilenmiş Siri kumandası ile sahne alması planlanıyor.

OLED EKRANLI IPAD MINİ SÜRPRİZİ OLABİLİR

Lansmanda ayrıca OLED ekrana sahip yeni iPad mini 8 modelinin de yer alabileceği konuşuluyor. Suya dayanıklı gövde yapısı ve daha güçlü işlemciyle güncellenecek cihazın yanı sıra, Apple'ın etkinliği önceden kaydedilmiş bir video sunumuyla mı yoksa doğrudan basın bültenleriyle mi duyuracağı henüz kesinleşmedi.