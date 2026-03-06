Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, APP plakalarla ilgili yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiğini belirterek sürücülerin cezai bir işlem ile karşılaşmamaları için uyarıda bulundu.

Aydeniz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, APP plaka kullanan araçların 30 gün trafikten men edileceğini, plakayı takan veya kullananlara 140.000 TL para ceza uygulanacağını belirtti.

İhlalin tekrarı halinde 280.000 TL ceza ve 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulanan Aydeniz, “Küçük gibi görünen bir detay büyük sonuçlar doğurabilir. Plakanızın mevzuata uygun olduğundan emin olun” dedi.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka açılımı “Amerikan Pres Plaka”dır. APP plaka orijinal araç plakalarının görsel olarak değiştirilmiş, genelde kalın puntolu harf ya da rakamlar içeren, reflektif özellikleri ve mühür detayları farklılaştırılmış bir plaka türü şeklinde tanımlanır. Bu plakalar, estetik açıdan daha dikkat çekici olması hedefiyle üretilir.