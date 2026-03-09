APP plaka ile normal plaka arasındaki farklar neler?

APP plaka ile standart plaka arasındaki farklar ve yeni düzenlemeler sürücüler tarafından merak ediliyor. APP plakanın ne olduğu, nasıl anlaşılacağı ve 2026 yılı için uygulanacak ceza tutarları gündemdeki yerini aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarının ardından sürücüler APP plaka ile normal plaka arasındaki farkları ve olası yaptırımları araştırmaya başladı. Standart plakalardan farklı yazı karakterleri ve kalınlaştırılmış fontlarıyla dikkat çeken bu plaka türünü kullananlar, 2026 yılı APP plaka cezasının ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, APP plaka nedir ve nasıl anlaşılır? APP plaka nasıl değiştirilir? İşte 2026 yılı için belirlenen ceza tutarı ve normal plakadan ayrılan yönleri…
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle standart dışı plaka kullanımı ciddi yaptırımlara bağlandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile trafik denetimlerinde plakaların doğru okunabilmesi amacıyla hazırlanan yeni yönetmelik, APP plaka kullanımını yasaklıyor. Yetkili olmayan kişiler tarafından değiştirilmiş ve teknik özellikleri standartlara uymayan plakalar kullanan sürücüler ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle APP plakanın ne olduğu ve nasıl anlaşılacağı konusu sürücüler için önem taşıyor.
APP plaka cezalarına ilişkin yeni kararla birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatı doğrultusunda standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan tarihine kadar yalnızca bilgilendirme amacıyla yapılacağı ve sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.
APP PLAKA NEDİR?
APP (Avrupa Press Plaka), standart plaka fontlarından farklı olarak daha kalın ve büyük karakterlerle hazırlanan, estetik görünüm amaçlı kullanılan ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun olmayan “standart dışı” bir plaka türüdür. Görsel olarak daha dikkat çekici olsa da Türkiye’de kullanılması yasaktır ve ciddi yaptırımlara neden olabilir.
APP PLAKA CEZASI 2026 NE KADAR?
APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere 140.000 TL para cezası uygulanacak. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Aynı ihlalin tekrar edilmesi durumunda ceza 280.000 TL’ye kadar çıkabilecek ve sürücüler 5 yıla kadar hapis cezasıyla da karşılaşabilecek.
APP PLAKA İLE NORMAL PLAKA ARASINDAKİ FARKLAR
Standart plakalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yetkilendirilen plaka basım merkezlerinde üretilir. Bu plakalar sahteciliği önlemek amacıyla güvenlik unsurları içerir ve resmi mühürle tescillenir. APP plakalar ise çoğunlukla estetik görünüm amacıyla tercih edilir ve standart tasarımdan farklı özelliklere sahiptir.
Yazı Tipi: Normal plakalar belirlenen standartlara uygun ince ve sabit bir font kullanır. APP plakalar ise genellikle “Beşiktaş baskı” ya da “Fransız baskı” olarak adlandırılan daha kalın ve dikkat çekici karakterlerle hazırlanır.
Mühür: Standart plakaların üzerinde yetkili kurum tarafından uygulanan resmi soğuk mühür bulunur. APP plakaların çoğunda bu mühür bulunmaz veya standartlara uygun şekilde uygulanmaz.
Hologram: Normal plakaların sol tarafındaki mavi “TR” bandında dalgalı güvenlik hologramı yer alır. APP plakaların büyük bölümünde bu güvenlik unsuru bulunmaz.
Muayene Geçerliliği: Standart plakalar araç muayenesinde herhangi bir sorun oluşturmaz. APP plakalar ise yönetmelikte belirtilen plaka standartlarına uymadığı için muayenede “ağır kusur” olarak değerlendirilebilir.
APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
APP plakayı standart plakayla değiştirmek isteyen araç sahipleri için süreç, orijinal plakaya sahip olup olmamaya göre farklılık gösterir. Elinde orijinal plakası bulunanlar APP plakayı sökerek imha edebilir ve kendi plakalarını kullanmaya devam edebilir.
Orijinal plakası bulunmayan araç sahipleri ise bağlı oldukları emniyet biriminin trafik şubesine başvurarak mevcut plakalarının kaybolduğunu ya da değiştirileceğini bildirmelidir. Trafik şubesinden alınan belgeyle noter işlemleri başlatılır. Noter, yeni ruhsatın düzenlenmesi ve araç için yeni harf ile seri numarasından oluşan plakanın atanması işlemini gerçekleştirir. Ayrıca plaka basımı için gerekli evrakları hazırlar.
Evrak işlemleri tamamlandıktan sonra araç sahipleri plaka basım atölyelerine başvurarak yeni seri ve harflerden oluşan orijinal plakalarını teslim alabilir. Bu süreç özellikle ilk kez plaka alan veya kayıp nedeniyle yeni plaka talep eden sürücüler için birkaç aşamadan oluşur.
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre 27 Şubat itibarıyla araçlarında standart dışı plaka “Amerikan Pres Plaka” (APP) bulunan sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulması ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi kararı alınmıştı. Aynı ihlalin aynı yıl içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda cezanın iki katına çıkarılacağı açıklanmıştı.
Ancak vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Bakan Çiftçi’nin talimatıyla 1 Nisan tarihine kadar sürücülere herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi. Bu süre içinde yapılacak denetimlerin mart ayı sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme çalışması şeklinde yürütüleceği ifade edildi.
Standart dışı plaka kullanan sürücülerin öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakollarına kayıp ihbarında bulunmaları gerekiyor. Daha sonra noterden plaka basım talep belgesi alınarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yetkilendirilen plaka basım odalarına başvuru yapılması gerekiyor.
Yetkililer ayrıca sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadiyle yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Plaka basım işlemlerinin yalnızca yetkili kuruluşlar tarafından yapılabileceği belirtiliyor.