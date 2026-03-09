APP plaka ile normal plaka arasındaki farklar neler?

Yazı Tipi: Normal plakalar belirlenen standartlara uygun ince ve sabit bir font kullanır. APP plakalar ise genellikle “Beşiktaş baskı” ya da “Fransız baskı” olarak adlandırılan daha kalın ve dikkat çekici karakterlerle hazırlanır.

Mühür: Standart plakaların üzerinde yetkili kurum tarafından uygulanan resmi soğuk mühür bulunur. APP plakaların çoğunda bu mühür bulunmaz veya standartlara uygun şekilde uygulanmaz.

Hologram: Normal plakaların sol tarafındaki mavi “TR” bandında dalgalı güvenlik hologramı yer alır. APP plakaların büyük bölümünde bu güvenlik unsuru bulunmaz.

Muayene Geçerliliği: Standart plakalar araç muayenesinde herhangi bir sorun oluşturmaz. APP plakalar ise yönetmelikte belirtilen plaka standartlarına uymadığı için muayenede “ağır kusur” olarak değerlendirilebilir.