APP plaka denetimi sonrası karekod krizi: Başvurular 5 kat arttı

Türkiye genelinde APP (Avrupa Press Plaka) kullanımına yönelik artan denetimler ve yüksek cezalar, araç sahipleri arasında büyük bir hareketliliğe yol açtı. 2024 itibarıyla zorunlu hale gelen karekod uygulamasıyla birlikte, eski tip plakaya sahip sürücüler “plakam sahte mi?” endişesiyle şoförler odalarına akın etti.
Sultanbeyli Şoförler Esnaf Odası Başkanı Serdar Şahinoğlu, normalde günlük 100-150 civarında olan plaka basımının son günlerde 600-700’e kadar çıktığını belirterek, mevcut talebi karşılamanın mümkün olmadığını söyledi.