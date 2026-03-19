APP plaka denetimi sonrası karekod krizi: Başvurular 5 kat arttı

Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
APP plaka denetimlerinin sıklaşması ve 140 bin TL’ye varan cezalar sonrası sürücülerde panik başladı. Karekod zorunluluğu nedeniyle şoförler odalarına başvurular 5 kat artarken, kapasite yetersizliği yeni mağduriyetleri beraberinde getirdi.

Baran Şükrü Çelik

Türkiye genelinde APP (Avrupa Press Plaka) kullanımına yönelik artan denetimler ve yüksek cezalar, araç sahipleri arasında büyük bir hareketliliğe yol açtı. 2024 itibarıyla zorunlu hale gelen karekod uygulamasıyla birlikte, eski tip plakaya sahip sürücüler “plakam sahte mi?” endişesiyle şoförler odalarına akın etti.

Sultanbeyli Şoförler Esnaf Odası Başkanı Serdar Şahinoğlu, normalde günlük 100-150 civarında olan plaka basımının son günlerde 600-700’e kadar çıktığını belirterek, mevcut talebi karşılamanın mümkün olmadığını söyledi.

“VATANDAŞ PANİKLE BAŞVURUYOR”
Şahinoğlu, APP plaka denetimleri ve 140 bin TL’ye varan cezaların sürücülerde ciddi bir tedirginlik oluşturduğunu ifade etti. Karekod uygulamasının 2024 öncesi basılan plakalarda bulunmadığını hatırlatan Şahinoğlu, vatandaşların bu durumu yanlış yorumladığını belirtti.

Sürücülerin, plakalarında karekod bulunmaması nedeniyle cezai işlemle karşılaşmamak için yoğun şekilde başvuru yaptığını söyleyen Şahinoğlu, “Vatandaşlar süreci tam olarak anlayamadığı için paniğe kapılıyor ve plaka değişimi için odalara yöneliyor” dedi.

“ARAÇLAR PLAKASIZ KALIYOR”
Mevcut uygulamada sürücülerin önce eski plakalarını notere teslim ettiğini, ardından yeni plaka almak için odaya başvurduğunu anlatan Şahinoğlu, bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açtığını dile getirdi.

Özellikle bayram öncesi şehir dışından gelen vatandaşların işlemlerini tamamlayamadan araçlarını İstanbul’da bırakmak zorunda kalabileceğini belirten Şahinoğlu, yoğunluğun bu şekilde devam etmesi halinde sorunun büyüyeceğini ifade etti.

ÇÖZÜM ÇAĞRISI GELDİ
Şahinoğlu, sürecin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların yeni plakalarını alırken eski plakalarını notere değil esnaf odalarına teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca plaka değişimi için belirli bir süre tanınmasının yoğunluğu azaltacağını belirten Şahinoğlu, aksi halde hem taleplerin artmaya devam edeceğini hem de mağduriyetlerin büyüyeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
