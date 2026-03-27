APP plaka cezaları silinecek mi?: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti

Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanlığı’na verdiği talimat sonrası APP plaka cezaları için düğmeye basıldı. 100 milyon TL’lik cezaların silinip silinmeyeceği yeniden gündeme geldi. Kesilen 100 milyonu aşkın cezanın silinmesi için yasal düzenleme çalışmalarına başladı.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaka, görüntü ve ses sistemlerine yönelik yeni uygulamaların vatandaşları mağdur etmemesi için İçişleri Bakanlığı’na talimat verdi. Bu talimatın ardından, standart dışı APP plakalara kesilen idari para cezalarının silinip silinmeyeceği sürücüler tarafından merakla takip ediliyor.

AĞIR CEZALAR UYGULANIYORDU

Standartlara uymayan kalın puntolu APP plakaları kullanan araç sahiplerine ilk tespitte 140 bin TL, aynı ihlalin tekrarında ise 280 bin TL’ye varan idari para cezası kesiliyordu. Ayrıca araç trafikten men edilebiliyor ve ek yaptırımlar devreye girebiliyordu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen cezalar iptal edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konuya özel vurgu yapması, süreci yeni bir aşamaya taşıdı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖRÜŞÜ DE ALINDI

Cumhurbaşkan'ı Erdoğan’ın “vatandaş mağdur olmasın” yönündeki talimatı üzerine, kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Grup Başkanlığı’nda gerçekleştirilen torba yasa toplantısında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alındı.

Hazırlanan taslağa göre: Kesilen 100 milyonu aşkın idari para cezasının terkin edilmesi (silinmesi) planlanıyor.
Düzenleme, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine eklenecek.
Standart plakalara ilişkin teknik düzenlemeler ise yönetmelikle yürürlüğe girecek.

CEZA 10 BİN TL'YE DÜŞECEK

Standart dışı plaka basan veya veren şoför odalarına, her plaka için 10 bin TL idari para cezası uygulanacak. Böylece hem kullanıcılar hem de yetkisiz plaka üretenler denetlenmiş olacak.

KİMLERİN CEZASI İPTAL EDİLECEK?

Yeni düzenleme özellikle bilgilendirme süreci tamamlanmadan önce kesilen cezaları kapsıyor.

Araç sahiplerine plakalarını yasal standartlara uygun hale getirmeleri için tanınan süre 1 Nisan 2026 tarihinde sona eriyor.

Bu tarihe kadar değişikliği gerçekleştirenlerin cezalarının iptal edilmesi formülü masada öncelikli olarak değerlendiriliyor.

800’den fazla araç sahibine kesilen toplam cezanın silinmesiyle, geçiş sürecindeki kafa karışıklığı ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sürücüler, plakalarını standart hale getirmek için en yakın trafik tescil şubesine başvurabilir. 1 Nisan sonrası standart dışı plaka kullanımı halinde cezalar yeniden devreye girecek.

