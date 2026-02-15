PKK lideri terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp yurda getirilişinin yıl dönümü İstanbul ve Diyarbakır'da protesto edildi. DEM Parti'nin de katılım gösterdiği eylemlerde "Hakikatın ışığı ile özgürlüğe doğru" pankartı açıldı. Eylemde, Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması için mücadelenin devam edeceği belirtildi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, "15 Şubat uluslararası komplosuna ve dayattığı karanlık sonuçlara karşı; demokratik, adil, özgürlükçü ve eşitlikçi bir yaşamı kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Artık çatışmanın, gözyaşının, düşmanlığın ve hukuksuzluğun değil; barışın, özgürlüğün, eşitliğin ve demokrasinin hakim olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz" denildi.

Diyarbakır'da ise Koşuyolu İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, telefonlarının ışıklarını yakarak, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtine yürüdü.

Yürüyüşe DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın yanı sıra DEM Parti milletvekilleri de katıldı. Öcalan'ın lehine sloganların atıldığı yürüyüş boyunca polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş Sanat Sokağı girişinde son buldu.

