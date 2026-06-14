Avrupa Parlamentosu üyesi Slovenyalı Parlamenter Vladimir Prebilic, Türkiye'de AK Parti iktidarının politikaları devam ettiği sürece vize muafiyeti verilmeyeceğini ve AB'nin yaptırımda bulunacağını iddia etti.

"SÖMÜRGE KOMİSERİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Söz konusu üyenin, Türkiye Cumhuriyeti hakkında "sömürge komiseri" üslubuyla konuşmasının, kendisi için siyasi bir utanç ve AP değerlerinin istismarı olduğunu belirten Çelik, "Avrupa Parlamentosunun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu kişi, 'Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör' sıfatını taşıdığı için, Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni, Adalet Bakanı'mız Sayın Akın Gürlek'i ve Kabine'mizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir 'siyaset ve insan hakları okulu'ydu. Bugün ise 'sömürge komiseri' edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin 'güdümlü siyasi lobi' faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir. Türkiye hakkında geçmiş yıllarda hazırlanan raporların da gerçeği yansıtmak ve diyalog kapılarını açmak yerine, bazı siyasi odakları tatmin etmek üzerine kurulduğu görülmüştür."

"AVRUPA PARLAMENTOSUNUN YANLIŞLARINI TELAFİ ETMESİ GEREKİR"

AP'nin saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem verdiklerinin altını çizen Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyeceklerini vurguladı.

Çelik, AP'nin başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa Parlamentosu 'insanlık ittifakı'nın güçlü bir destekçisi olacak birikime sahiptir ve bu birikime önce Parlamento üyelerinin saygı duyması gerekir. Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu 'yaptırım' araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa'daki siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosunun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur.

Bugün Avrupa Parlamentosunun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında 'siyasi bağnazlığın' vesayeti ile hareket ettiği pek çok gündem vardır. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının 'siyasi yobazlıkla' Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosunun bu siyasi yobazları 'demokrasi ilkokulu'na göndermesi en doğru seçenektir."