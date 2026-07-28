Apartman ve sitelerde evini yenilemek, cam balkon yaptırmak ya da terasını kapatmak isteyen milyonlarca kat malikini ilgilendiren bir düzenleme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslak yönetmelikle, binalardaki basit tamiratlardan büyük ölçekli tadilatlara kadar tüm standartlar baştan çiziliyor. Artık birçok uygulama için komşulardan yazılı izin şartı aranırken, bazı tadilatlarda ise ruhsat kolaylığı sağlanacak. İşte detaylar...
Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak
Apartman ve sitelerde evini yenilemek, cam balkon yaptırmak ya da terasını kapatmak isteyen milyonlarca kat malikini ilgilendiren bir düzenleme geliyor. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslak yönetmeliğinin ayrıntıları...Cemile Kurel
Binanın Görsel Bütünlüğü Korunacak, Komşu Onayı Şart Olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak yönetmelik, binaların mimari bütünlüğünü ve can güvenliğini korumayı hedefliyor.
Sözcü'de yer alan habere göre yeni esaslara göre; evlerdeki basit tamir ve tadilatlar ancak binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması ve can güvenliğine uygun malzeme kullanılması şartıyla yapılabilecek.
Ancak binanın dış cephesini ve ortak alan mimarisini değiştiren müdahalelerde Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında tüm kat maliklerinden yazılı muvafakatname (izin belgesi) alınması zorunlu hale getiriliyor.
YAZILI KOMŞU ONAYI İSTENECEK UYGULAMALAR
Açılır / Kapanır / Katlanır Cam Panel (Cam Balkon)
Çardak ve Kameriye Yapımı
Korkuluk Yenileme veya Ekleme İşlemleri
Büyük Tadilatlarda "Eski Mevzuat" Esnekliği
Büyük çaplı tamir ve yenileme projelerinde ise ev sahiplerinin işini kolaylaştıracak mevzuat esnekliğine gidiliyor
Buna göre yapılan yenilemeler; yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, binanın ilk ruhsat aldığı dönemde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilebilecek.
Fakat bu standartların dışına çıkan ilave yapım ve bina genişletme işlemleri için tekrardan yapı ruhsatı alınması gerekecek.
Çatı Teraslarına Müjde: Ruhsat Zorunluluğu Kalkıyor
Taslak yönetmelikte ev sahiplerini en çok sevindiren maddelerden biri çatı teraslarına ilişkin oldu.
Çatı teras alanının yüzde 40'ını aşmayan ve etrafı sabit ya da açılır-kapanır cam panellerle kapatılan alanlar için artık ekstra yapı ruhsatı alma zorunluluğu tamamen ortadan kalkıyor.