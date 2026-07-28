Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak

Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak

Apartman ve sitelerde evini yenilemek, cam balkon yaptırmak ya da terasını kapatmak isteyen milyonlarca kat malikini ilgilendiren bir düzenleme geliyor. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslak yönetmeliğinin ayrıntıları...

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 1

Apartman ve sitelerde evini yenilemek, cam balkon yaptırmak ya da terasını kapatmak isteyen milyonlarca kat malikini ilgilendiren bir düzenleme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslak yönetmelikle, binalardaki basit tamiratlardan büyük ölçekli tadilatlara kadar tüm standartlar baştan çiziliyor. Artık birçok uygulama için komşulardan yazılı izin şartı aranırken, bazı tadilatlarda ise ruhsat kolaylığı sağlanacak. İşte detaylar...

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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 2

Binanın Görsel Bütünlüğü Korunacak, Komşu Onayı Şart Olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak yönetmelik, binaların mimari bütünlüğünü ve can güvenliğini korumayı hedefliyor.

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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 3

Sözcü'de yer alan habere göre yeni esaslara göre; evlerdeki basit tamir ve tadilatlar ancak binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması ve can güvenliğine uygun malzeme kullanılması şartıyla yapılabilecek.

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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 4

Ancak binanın dış cephesini ve ortak alan mimarisini değiştiren müdahalelerde Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında tüm kat maliklerinden yazılı muvafakatname (izin belgesi) alınması zorunlu hale getiriliyor.

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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 5

YAZILI KOMŞU ONAYI İSTENECEK UYGULAMALAR

Açılır / Kapanır / Katlanır Cam Panel (Cam Balkon)

Çardak ve Kameriye Yapımı

Korkuluk Yenileme veya Ekleme İşlemleri

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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 6

Büyük Tadilatlarda "Eski Mevzuat" Esnekliği

Büyük çaplı tamir ve yenileme projelerinde ise ev sahiplerinin işini kolaylaştıracak mevzuat esnekliğine gidiliyor

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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 7

Buna göre yapılan yenilemeler; yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, binanın ilk ruhsat aldığı dönemde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilebilecek.

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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 8

Fakat bu standartların dışına çıkan ilave yapım ve bina genişletme işlemleri için tekrardan yapı ruhsatı alınması gerekecek.

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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 9

Çatı Teraslarına Müjde: Ruhsat Zorunluluğu Kalkıyor

Taslak yönetmelikte ev sahiplerini en çok sevindiren maddelerden biri çatı teraslarına ilişkin oldu.

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Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak - Resim: 10

Çatı teras alanının yüzde 40'ını aşmayan ve etrafı sabit ya da açılır-kapanır cam panellerle kapatılan alanlar için artık ekstra yapı ruhsatı alma zorunluluğu tamamen ortadan kalkıyor.

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