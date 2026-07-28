Apartmanlarda yeni dönem: Artık komşudan izin almadan çivi bile çakılmayacak

Apartman ve sitelerde evini yenilemek, cam balkon yaptırmak ya da terasını kapatmak isteyen milyonlarca kat malikini ilgilendiren bir düzenleme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslak yönetmelikle, binalardaki basit tamiratlardan büyük ölçekli tadilatlara kadar tüm standartlar baştan çiziliyor. Artık birçok uygulama için komşulardan yazılı izin şartı aranırken, bazı tadilatlarda ise ruhsat kolaylığı sağlanacak. İşte detaylar...