Türkiye'de apartman ve site yaşamının en büyük tartışma konularından biri olan "kapı önüne eşya bırakma" alışkanlığı, hukuki boyutlarıyla pek çok vatandaşı zor durumda bırakabilir.
Apartmanda kapı önü işgali yasaklandı: Tek bir şikayet evinizden edebilir
Apartmanlarda kapı önüne bırakılan ayakkabı, ayakkabılık, çöp torpası ve paspas gibi kişisel eşyalar, milyonlarca kişi için sıradan bir alışkanlık gibi görünse de aslında hukuken suç oluyor. Bu noktada mahkemelerin emsal kararları dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Çoğu kişinin masum bir pratik olarak gördüğü kapı önüne ayakkabı, ayakkabılık veya paspas koyma eylemi, Kat Mülkiyeti Kanunu'na (KMK) göre kesin bir dille yasaklanmış durumda.
Apartman koridorları, merdiven boşlukları ve kapı önleri tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanıdır. Bu alanlar hiçbir şekilde bireysel mülkiyete veya tek taraflı kullanıma konu edilemez.
Bununla birlikte, KMK 18. Madde gereğince kat malikleri birbirlerini rahatsız etmemek ve dürüstlük kurallarına uymakla yükümlü.
Kapı önüne bırakılan ayakkabı ve dolapların; koku, hijyen sorunu, estetik bozukluk ve acil durumlarda geçiş engeli yaratması, bu maddeye açıkça aykırılık teşkil etti. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin emsal kararları da bu maddeyi destekledi.
Yüksek mahkeme, kapı önündeki kişisel eşyaları "ortak alan ihlali" sayarak eşyaların kaldırılmasına hükmetti. Kurallara uymayan komşular için hukuki süreç adım adım işliyor.
Apartman yönetimi veya rahatsız olan kat maliki, eşyayı bırakan kişiye sözlü veya yazılı ihtar göndererek eşyaların kaldırılmasını talep etti.
İhtara rağmen eşyalar kaldırılmazsa, zorunlu arabuluculuk sürecinin ardından Sulh Hukuk Mahkemesi'nde "müdahalenin men'i" (elatmanın önlenmesi) davası açılabiliyor.
Mahkemenin kaldırılma yönünde karar vermesi halinde, söz konusu eşyalar kolluk kuvvetleri ve icra memurları aracılığıyla zorla kaldırtılıyor. Tüm avukat, mahkeme ve icra masrafları ise eşyayı koyan komşuya ödetiliyor.
Eğer ilgili kişi kuralları inatla ve uzun süre ihlal etmeye devam ederse, yasanın en ağır yaptırımlarından biri devreye girebiliyor. KMK 25. maddesi gereğince, diğer kat maliklerinin talebi ve dava yoluyla, kurallara uymayan kişinin dairesinin (tapu devri) zorla satılması dahi istenebiliyor.