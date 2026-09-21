Apartmanda kapı önü işgali yasaklandı: Tek bir şikayet evinizden edebilir

Eğer ilgili kişi kuralları inatla ve uzun süre ihlal etmeye devam ederse, yasanın en ağır yaptırımlarından biri devreye girebiliyor. KMK 25. maddesi gereğince, diğer kat maliklerinin talebi ve dava yoluyla, kurallara uymayan kişinin dairesinin (tapu devri) zorla satılması dahi istenebiliyor.