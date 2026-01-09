Apartmanda bunu yapanlar dikkat: Para cezası var... Tek bir şikayet yetiyor

Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
Apartman ve sitede yaşayanlar dikkat... Para cezası var. Tek bir şikayet yetiyor. İşte ayrıntılar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çevre Kanunu kapsamında yaptığı yeni düzenlemeye göre, konutlarda standartların üzerinde gürültü ve titreşime neden olanlara verilen para cezası

Bakanlık tarafından açıklanan 2026 yılı ceza tarifesiyle birlikte çevresel gürültü ve titreşim konusunda tolerans sıfıra indirildi. Apartmanlarda yüksek sesle müzik dinlemek, geç saatlerde gürültü yapmak, kurallara aykırı tadilat faaliyetlerine karşı artık ciddi maddi
yaptırımlar uygulanacak.

Yeni tarifeye göre, çevresel standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan ev sahipleri ya da kiracılar 13 bin 847 TL ceza ödemek zorunda.

Düzenlemenin en dikkat çeken yönü denetim süreci oldu. Uzmanlar, herhangi bir apartman sakininin yapacağı şikayetin inceleme ve ceza sürecinin başlatılması için yeterli olduğunu duyurdu. Yeni uygulama ile apartman ve site yaşamında “komşuluk hakkı” kavramının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında artırılan bu cezalar ile aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırarak daha sessiz, düzenli ve huzurlu yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşlar hem kendi yaşam kaliteleri hem de çevrelerindeki insanların huzuru için kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
